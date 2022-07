Hurth Like Hell ‘พลาด’ = ‘ตาย’ (1) โดย "หนังเร่"

แต่ผู้เขียนเห็นต่างอย่างสิ้นเชิง!?!ขอขยายหลากหลายเหตุผลประกอบความเห็นต่าง แม้จะถูกสวนกลับจนเลือดกบปากก็ตามอย่างที่รู้ๆ กันนะครับว่า Hurth Like Hell เจ็บเจียนตาย เป็นหนังกึ่งสารคดีตีแผ่วงการมวยไทย ไล่เรียงมาตั้งแต่นักมวย พ่อแม่ญาตินักมวย พี่เลี้ยง หัวหน้าค่าย เซียนมวย แพทย์สนาม กรรมการ โปรโมเตอร์ นักวิจารณ์หรือสื่อหนังอธิบายเป็นตัวหนังสือกำกับบอกไว้ทำนองว่าสร้างโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง ในฐานะที่ผู้เขียนชอบทั้งดูหนังดูมวย จึงขออนุญาตคาดเดาว่า Hurth Like Hell เจ็บเจียนตาย สร้างขึ้นหลังจากมีเซียนมวยยิงกันตายนอกสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อสัก 5 ปี ประมาณนั้นโดยช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันมีเหตุการณ์คนร้ายบุกไปทำร้ายร่างกายกรรมการมวย ก่อนจะบานปลายถึงขั้น รปภ. สนาม ก็ลุมพินีอีกแหละครับถูกยิงจนเสียชีวิตวงการมวยที่คนภายนอกบอกแทบจะเป็นเสียงเดียวว่าเป็นวงการของนักเลง ผู้มีอิทธิพลคนเถื่อน เจอสองเหตุการณ์ระอุดังที่เขียนเล่าไป จึงดำมืดเข้าไปใหญ่ผู้เขียนใช่คำว่า ‘อาจ’ นะครับ...อาจเป็นไปได้ว่าคนเขียนบทไม่ได้คลุกคลีหรือมีประสบการณ์ตรงกับวงการมวยไทย จนส่งผลให้เกิดความผิดพลาดเป็นแผลใหญ่อยู่ในหนังเรื่องนี้อักโขเลยทีเดียวเดาอีกนะครับ คือเดาว่าทั้งผู้เขียนบท และผู้กำกับประมวลคำสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลที่ส่งทีมงานไปสัมภาษณ์แล้วนำมาตัดสลับระหว่างสารคดีกับหนังก่อนจะสร้างเป็น ‘ตัวเรื่อง’ ของ Hurth Like Hell เจ็บเจียนตาย ออกมา ทว่าดัน ‘ตีความผิด’ ส่งผลให้ ‘ความไม่จริง’ ล้นทะลักอยู่ในจออะไรบ้างที่ไม่จริง?เอาแค่ 2 ตอนก่อน ผู้เขียนบทสร้างตัวละครเด่นขึ้นมาสองคน คนหนึ่งเป็นเซียนหนุ่ม อีกคนเป็น ‘ขาใหญ่’ ผู้สามารถชี้ผลแพ้ – ชนะกับมวยบางคู่ได้หนังเรื่องนี้ให้เซียนหนุ่มเดินส่ายอาดๆ แถมบุกเดี่ยว เข้าไปท้าเล่นพนันกับขาใหญ่!?!ในสนามมวยนั้นแค่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนิดเดียว เสียงโห่จะสนั่นเวที ไม่มีหรอกครับ จู่ๆ ใครก็ไม่รู้เดินไปขอเล่นมวยกับเซียนใหญ่ ไม่ใช่ทำไม่ได้ แต่แบบที่เซียนหนุ่มทำนั้นมันบ่งบอกว่ามีสิ่งผิดปกติแน่นอนจะเล่าอะไรให้ฟัง มวยบางรายการ – บางคู่ จู่ๆ มีชายหลายคนกระจายตัวกันอยู่บนล็อก หรือแยกกันไปเล่นมวยทั่วสนาม ชายกลุ่มที่ว่าแทบไม่มีเซียนคนไหนทั้งเซียนเล็กเซียนใหญ่คุ้นหน้ามาก่อน สมมติเปิดราคาเรตพนันมาฝ่ายแดงต่อ 11/8 ปรากฏมีคนรองน้ำเงินไม่อั้น หรือรองฝ่ายน้ำเงินผิดปกติเท่านั้นแหละครับเซียนทั้งเวทีรู้เลาๆ แล้วว่า ‘ไอ้แดง’ รับงานแน่แล้วเรื่องราวระหว่างเซียนหนุ่มกับขาใหญ่ในหนังถือเป็นจุดพลิกผันอีกประเด็นหนึ่งของเรื่อง เมื่อความจริงมันผิดพลาดเสียแล้ว มันเลยทำให้หนังกึ่งสารคดีเรื่องนี้เพี้ยนจนน่าตกใจ อย่างหนึ่งคืออาจทำให้คนที่คิดว่า อ๋อ...วงการมวยไทยเป็นแบบนี้เอง เข้าใจผิดตามไปด้วยยังไม่นับมวยคู่เอกของรายการใหญ่ (ในหนัง) เดิมพัน 4 แสน เดิมพันวงเงินขนาดนี้สัก 4 – 5 ปีก่อนส่วนใหญ่เป็นแค่คู่ก่อนรายการ คู่เอก 1 ล้านยังจิ๊บจ๊อย/ หัวหน้ากรรมการเลือกใช้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีทั้งที่กรรมการคนนี้อาจพักงานอยู่ (ในหนังกรรมการบนเวทีรับมือถือที่มีเสียงจากต้นสายถามว่าว่างไหม จะให้ขึ้นห้ามคู่เอก)/ฝ่ายน้ำเงินเตะจนแดงแทบร้องขอชีวิตแต่กรรมการไม่นับ ครั้นพอนับหนแรก แดงลุกขึ้นมาถูกฝ่ายน้ำเงินยำเละแต่กรรมการไม่นับแถมปล่อยเกมจนหมดยก อาจเถียงว่า เพราะกรรมการรับงานมา ถ้าเวทีจริงคนจะตายเป็นกรรมการครับ ไม่ได้เพราะโดนฆ่า แต่ตายเพราะเสียง ไอ้ เอี้ยๆความจริงของวงการมวยไทยอยู่ในบทสัมภาษณ์บุลคลมวยช่วงที่เป็นสารคดี แต่พอแปรความเป็นตัวหนังมันคนละเรื่องกันเลย ทั้งๆ ที่ความตั้งใจของทีมผู้สร้าง ผู้เขียนเห็นว่ามีเจตนาดี เสียดายที่ผิดหรือพลาดอย่างน่าเสียดายทุนสร้าง