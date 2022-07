“บีไอ” ส่งคลิปอ้อน See you Thailand! ในแฟนมีตติ้ง [B.I OFFLINE] จองบัตรให้ทัน 23 ก.ค.นี้ “โฟร์วันวันฯ” รับประกันความฟิน (ชมคลิป)

มงลงไม่ต้องสงสัย! เพราะงานนี้เขาเป็นอีเวนต์เกาหลีเจ้าแรก ที่ประกาศนำสิทธิ์ไฮทัชกลับมาสู่แฟนๆ ชาวไทย หลังห่างหายกันไปด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กว่า 2 ปี แถมยังทำเอาเหล่าแฟนๆ เลือกไม่ถูกแล้วหนึ่ง! เพราะสิทธิพิเศษของแต่ละโซน ที่จะมาพร้อมบัตรเข้าชมงานวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น 6 นั้นช่างดีต่อใจไหนจะไฮทัชเวอร์ชั่นมือแตะมือ แล้วไหนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมเฟรมกับหรือไอดอลโปรดิวเซอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการเค-ป็อปซึ่งผู้จัดมือหนึ่งบ้านเราอย่าง “โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” (Four One One Entertainment) นำทีมโดยแท็กทีมต้นสังกัด 131Label ประเทศเกาหลีใต้ จัดเต็มให้แฟนๆ ได้เลือกรับไปตามสิทธิพิเศษของแต่ละโซนราคากันได้เลยและก่อนจะถึงคิวบินลัดฟ้ามาเจอทุกคนแบบ OFFLINE ไอดอลหนุ่มคนเก่ง บีไอ (B.I) ของเหล่าไอดี (ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) ก็ไม่ลืมส่งความคิดถึงทาง ONLINE นำร่องไว้ว่าใครที่คิดถึงบีไอ... คิดถึงความฟินสไตล์แฟนมีตติ้ง *** ต้องไม่พลาดจองบัตรงาน “บีไอ เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง [บีไอ ออฟไลน์] อิน แบงคอก” (B.I 1ST FAN MEETING [B.I OFFLINE] IN BANGKOK) ซึ่งมีกำหนดเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com บัตรราคาและบาท ***ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางทวิตเตอร์ @411ent https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม @411ent https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent