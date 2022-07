คอร็อกห้ามพลาด! “Guns N’ Roses” บุกเมืองไทยอีกครั้ง จัดเต็มคอนเสิร์ตมันสุดเหวี่ยง พ.ย. นี้

ชาวร็อกเตรียมโยกหัวกันอีกครั้ง เมื่อ “Guns N’ Roses” วงดนตรีชื่อดังระดับโลก ตำนานร็อกที่ยังมีลมหายใจ มีกำหนดจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในเมืองไทยอีกครั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ที่ SCG Stadium BangkokGuns N' Roses เปิดตัวด้วยอัลบั้ม Appetite for Destruction ในปี 1987 ซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นอัลบั้มแรกของศิลปินที่ขายดีที่สุดตลอดกาล ด้วยความโดดเด่นจากเสียงร้องของ Axl Rose กับเสียงกีตาร์อันซับซ้อนของ Slash จนทำให้ Guns N' Roses กลายเป็นวงร็อกระดับโลกที่โด่งดังสุด ๆ ในยุคนั้น กับลุคแบดบอย จนนิตยสารโรลลิงสโตนว่าเป็น “วงดนตรีที่อันตรายที่สุดในโลก” จากบุคลิกดิบเถื่อนห่ามของคนในวงที่ไว้ผมยาว กินเหล้า สูบบุหรี่ นิยมการทะเลาะชกต่อย และมีเรื่องฉาวเป็นประจำ แถมสมาชิกบางรายก็ติดยาจนต้องเปลี่ยนตัวบ่อยครั้ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามวงนี้ก็ได้รับเกียรติให้อยู่ในหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงในตำนานแห่งวงการเพลงร็อกGuns N' Roses มีผลงานสตูดิโออัลบั้มออกมา 5 ชุดด้วยกัน ได้แก่ Appetite for Destruction (1987), G N' R Lies (1988), Use Your Illusion I-II (1991-อัลบั้มคู่), The Spaghetti Incident? (1993) และ Chinese Democracy (2008)โดย 3 อัลบั้มแรกถือเป็นผลงานเพลงในยุครุ่งเรือง ที่มีเพลงดังมากมาย อาทิ Sweet Child O' Mine, Welcome To The Jungle, Paradise City, Nightrain, Patience, Don't Cry, November Rain, Knockin' On Heaven's Door และ Civil War เป็นต้นอย่างไรก็ด้วยความที่ทางวงมีปัญหาส่วนตัวทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ โดยเฉพาะระหว่าง โรส และ สแลช ที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง ทำให้สมาชิกยุครุ่งเรืองต่างแยกย้ายไปตามทางของตัวเอง ก่อนที่สมาชิกบางส่วนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเดินสายเล่นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ให้แฟนเพลงได้รับชมกันวง Guns N' Roses เคยมาแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี 2560 นี่ถือเป็นอีกครั้งที่วงร็อกระดับตำนานจะกลับระเบิดความมันอีกครั้งในค่ำคืนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสมาชิกเก่าในยุคไลน์อัพผสมกับสมาชิกใหม่ ได้แก่ Axl Rose-ร้องนำ, Slash-ลีดกีตาร์, Duff McKagan-เบส, Richard Fortus-กีตาร์แบ็กอัพ, Frank Ferrer-กลอง Dizzy Reed – คีย์บอร์ด และ สมาชิกใหม่ล่าสุด Melissa Reese -คีย์บอร์ดสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตของ Guns N’ Roses ในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จัดโดย IMC Live Global มีการจำหน่ายตั๋วในราคาดังนี้ 7,000 / 5,500 (บัตรยืน) และ 6,500 / 6,000 / 5,000 / 4,000 (บัตรนั่ง)โดยจะเปิดรอบพรีเซลล์สำหรับสมาชิก Nightrain ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23:00 น. (เวลาประเทศไทย) สามารถรับโค้ดพรีเซลล์เฉพาะของแต่ละแอคเคาต์ได้จากเว็บไซต์ www.gunsnroses.comแฟนเพลงสามารถสมัครสมาชิก Nightrain พร้อมบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ TicketMelon.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 – 23:00 น. (เวลาประเทศไทย) หลังจากช่วงพรีเซลล์สิ้นสุดลง แฟน ๆ จะได้รับการติดต่อจากทีม Nightrain สำหรับการเป็นสมาชิกในภายหลังขณะที่แฟน ๆ ของ IMC Live Global ที่เป็นสมาชิกรับจดหมายข่าวจาก IMC Live Global จะได้รับสิทธิ์พรีเซลล์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย) โดยสามารถสมัครสมาชิกรับจดหมายข่าวเพื่อรับสิทธิ์พรีเซลล์กับ IMC ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ได้ที่ http://bit.ly/IMCLiveFansผู้สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Nightrain ได้ที่ www.gunsnroses.com/subscribe