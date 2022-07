เนทติเซนท์ หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการ ระบบ ERP เข้าร่วม United VARs พร้อมผลักดัน SAP S4/HANA Public Cloud สู่ตลาดองค์กรขนาดใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Cloud Technology ที่จะเข้ามามีบทบาทในองค์กรธุรกิจประเทศไทย จึงได้เริ่มต้นผลักดัน Cloud Solution สู่ตลาดอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากโซลูชัน SAP Business ByDesign Version Netizen Arabica ที่เหมาะสำหรับองค์กร และกลุ่มบริษัทขนาดกลาง นำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็น Thai Localization เพื่อรองรับกระบวนการทำงาน และระบบภาษีของประเทศไทย ต่อมาได้เริ่มผลักดันโซลูชัน SAP S/4HANA Version Netizen Peony สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างซับช้อน หรือเป็นองค์กรที่ให้บริการหลากหลายกลุ่มสินค้า ซึ่งการวางระบบ และใช้งานระบบ ERP บน Cloud นั้น ช่วยลดระยะเวลา Down Time ของระบบได้ค่อนข้างมาก และมีความปลอดภัยของ data ค่อนข้างสูงบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2000 จากแนวความคิดของทีมผู้บริหารที่ต้องการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุง ยกระดับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานขององค์กรในประเทศไทยทั้งที่เป็นองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน โดยโซลูชันหลักที่เนทติเซนท์ให้บริการคือ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่จะเข้ามาช่วยบริหาร จัดการ กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกส่วนงานเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลเพียงชุดเดียว ที่ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจแง่มุมต่างๆด้วยความมุ่งมั่นที่จะ Transform Business ของประเทศไทย บวกกับความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการในทุกอุตสาหกรรม ทำให้เนทติเซนท์ได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จมากมาย ได้แก่ รางวัล SAP Top Cloud Innovator 2016, รางวัล SAP Partner of the Year 2017 - 2020 SEA คือ รางวัลของการผลักดัน Cloud ERP ยอดเยี่ยมทั้งในด้านมูลค่า และ performance ในระดับ South East Asia และ รางวัล SAP Distinguished Partner of the year 2021 APJ คือ รางวัลของการผลักดัน Cloud ERP ยอดเยี่ยมทั้งในด้านมูลค่า และ performance ในระดับ Asia Pacific and Japan ซึ่งรางวัลต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเครื่องการันตีความสำร็จของเนทติเซนท์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ SAP ERP ชั้นนำของประเทศไทยอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยการันตีความสำเร็จของเนทติเซนท์ คือ การ promote ให้เป็น SAP Platinum Partner ซึ่งเป็น Partner Tier ที่สูงที่สุดของ SAP และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรายเดียวในประเทศไทยของ United VARs ซึ่งเป็นกลุ่มของ SAP Partner ระดับท็อปที่มีเครือข่ายสมาชิกอยู่ทั่วโลก โดย United VARs คือเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มผู้ให้บริการ SAP ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิก Platinum Partner สูงสุดของ SAP ที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้าน SAP สำหรับงานโครงการ ในเครือข่ายของ United VARs ประกอบไปด้วยสมาชิกมากกว่า 70 รายที่สามารถให้คำปรึกษา SAP อย่างครบวงจรและครอบคลุม 100 ประเทศทั่วโลกล่าสุดในปี 2022 นี้ ทางเนทติเซนท์ได้ประกาศผลักดันโซลูชัน SAP S/4HANA Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันที่ได้รับการดูแล และบริหารจัดการด้วยทีมงานโดยทีมงานระดับโลก ตัวระบบรันอยู่บน Public Cloud ที่มี Infrastructure จากผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ระดับโลกที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ กำลังให้ความสำคัญอย่างมากในขณะนี้ที่มีการระบาดของ ransomware และไวรัสในวงว้าง นอกจากนี้ตัวระบบ SAP S/4HANA Cloud นั้นเป็นโซลูชันที่องค์กรต่างๆ จะสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้ใช้ระบบใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ เพราะมีการอัพเกรดระบบถึง 2 ครั้งในทุกๆ ปี เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อให้พร้อมจะสนับสนุนธุรกิจของพาร์ทเนอร์ทุกท่านในทุกแง่มุม