The Voice All Stars เทปแรกคืนจอจัดหนักสมศักดิ์ศรีทำแฟนหายคิดถึง

กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรี! รายการ “The Voice Thailand” คืนจออีกครั้งในซีซันสุดพิเศษ “The Voice All Stars” กับการรวมพล “เสียงจริง ตัวจริง” ให้กลับสู่สังเวียนกันอีกครั้ง งานนี้นอกจากจะทำเอา 4 โค้ชแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ ยังเรียกว่าเซอร์ไพรส์คนดูชุดใหญ่ตั้งแต่ในรอบ Blind Audition กับการกลับมาของนักร้องระดับตำนานของเวที “The Voice Thailand” ในทุกซีซันเรียกเสียงฮือฮาด้วยโชว์จาก “เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ” ที่เคยสร้างโชว์ระดับตำนานจากซีซัน 1 ขอกลับมาทวงความเป็นแชมป์ในซีซันพิเศษนี้อีกครั้ง งัดหมัดเด็ดมาครบทั้งเพลงและโชว์ ทำเอาคนดูนั่งไม่ติด ทั้งลีลาการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลง “โคโยตี้” ทำให้เราได้เห็นความสามารถที่ก้าวไปอีกขั้นของ “เก่ง ธชย” ทั้งการร้องการเต้น แม้กระทั่งการแร็ป รวมถึงความสามารถในการร้องไล่ระดับโน้ตจนทำเอาโค้ชป๊อบต้องซูฮก และครั้งแรกของการเผยความในใจของ “เก่ง ธชย” เปิดใจถึงแผลเก่าจากการพ่ายแชมป์ในซีซัน 1 และความตั้งใจในการกลับมายืนบนเวทีที่เป็นจุดเริ่มต้นของตนเองอีกครั้ง พร้อมวินาทีตัดสินใจที่คนดูต้องลุ้นสุดขีดว่าการกลับมาคราวนี้เขาจะเลือกใครเป็นโค้ชตามมาด้วยอีกหนึ่ง “เสียงจริง ตัวจริง” ที่ทำเอารอบ Blind Audition ครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างมาก คือ “เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์” จาก The Voice Thailand ซีซัน 6 ด้วยเสียงอันทรงพลังและความสามารถในการแอดลิปหรือโชว์ลูกเล่นในการร้อง ครั้งนี้ “เพียว” เลือกเพลง “Where Do Broken Hearts Go” ของ วิทนีย์ ฮุสตัน (Whitney Houston) ศิลปินในดวงใจของใครหลายคนมาขับร้องได้อย่างไพเราะหมดจด ถึงขนาดโค้ชเจนนิเฟอร์ คิ้ม ต้องยกนิ้วให้ และเอ่ยปากว่า “นี่คือการร้องที่เพอร์เฟกต์” นอกจากจะประทับใจกับเสียงอันทรงพลังแล้ว คนดูยังได้ฮากันท้องแข็งกับลีลาการแย่งชิง “เพียว” เข้าทีมของทั้ง 4 โค้ช ที่ทุกคนถึงขั้นต้องโทรหาตัวช่วยเพื่อมาโน้มน้าวใจนักร้องดีว่าเสียงทรงพลังคนนี้เข้าทีมกันเลยทีเดียวโชว์ที่ทำเอาเวที “The Voice All Stars” ลุกเป็นไฟ จนโค้ชคิ้มถึงกับออกปากว่า “นี่คือโชว์ไฟไหม้โลก” กับเสียงทรงพลังของ “ฝ้าย-ยุคลฉัตร เกษภาษา” จาก The Voice Thailand ซีซัน 6 แม้จะเป็นการกลับมาร้องเพลงครั้งแรกในรอบหลายปี แต่ก็ทำเอา 4 โค้ชอึ้งทึ่งกับพลังเสียงดีวาระดับตัวแม่ ในบทเพลง “เพลิงพระนาง” ทำเอาโค้ชคิ้มเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับเอ่ยปากยอมยกเพลงนี้ให้ “ฝ้าย ยุคลฉัตร”อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของอีพีแรก กับ “ต๊ะ-ตระการ ศรีแสงจันทร์” อดีตหนุ่มน้อยเสียงใสจาก The Voice Thailand ซีซัน 1 ที่กลับมาคราวนี้ทำเอา 4 โค้ชต้องอ้าปากค้างกับ “ต๊ะ ตระการ” เวอร์ชันใหม่ แบบใหม่ แบบสับ จากเด็กชายวัย 15 เสียงดี พูดน้อย ที่ทุกคนเอาใจช่วยในซีซัน 1 มาวันนี้ “ต๊ะ” มาในลุคใหม่สุดเฟียซ หัวใจใหม่ LGBTQ+ พร้อมกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในบทเพลง “ฮัก” ที่ได้โชว์ลูกเอื้อนลูกคอในสไตล์หมอลำได้อย่างไพเราะนอกจากนี้ยังมีนักร้อง “เสียงจริง ตัวจริง” ที่รวมพลมาอยู่ใน “The Voice All Stars” ให้เราได้หายคิดถึง ทั้ง “จิ๋ว-สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์” หนุ่มบุรีรัมย์ จาก The Voice Thailand 2018 “ลูกหยี-วรรณชญา ทัมทิมเล็ก” สาวน้อยคนเก่งลูกทีมโค้ชลุลา จาก The Voice Kids ซีซัน 5 และ “หนอยแน่-วิริญ ศิระธนินท์ฉัตร” จาก The Voice Thailand ซีซัน 4 ทำเอาดีกรีความสนุกของรายการทวีความเข้มข้นตั้งแต่ในอีพีแรกงานนี้นอกจากผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะกลับคืนสังเวียนด้วยเสียงร้องที่ทรงพลังแล้ว แต่ละโชว์ของผู้เข้าแข่งขันยังจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง สุดตระการตา ให้ผู้ชมหายคิดถึงแบบจุใจสมการรอคอย และสมศักดิ์ศรีการกลับมาของรายการประกวดร้องเพลงระดับตำนาน!คลิกชมคลิปที่ https://www.youtube.com/watch?v=BttGs4IKJDc