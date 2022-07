คุณแม่ของขึ้น! “ส้มเช้ง สามช่า” เดือด ควงลูกแจ้งความ รับไม่ได้เมนต์ว่าลูกหลายน้ำ อัดทุเรศ!

ทำเอาคนเป็นแม่รับไม่ได้ กับกรณีของหรือที่วันนี้ (18 ก.ค.65) ได้จูงมือลูกสาวอายุ 24 ปี เข้าแจ้งความที่ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หลังเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่ง (Gina lynx) คอมเมนต์ใส่ร้าย “น้องหยก” ด้วยข้อความรุนแรงระบุว่า “โดนแจ็คล่อซะ หลายน้ำเลยปะหลังปิดกล้อง” หลังจาก น้องหยก ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการผ่านทางช่องยูทิวบ์ Jackfanchan รายการ “แฟนฉัน 1 คืน” รายการของ “แจ็ค แฟนฉัน” EP.18 ตอน เน้นๆ คุณภาพ น้องหยกลูกสาวแม่ส้มเช้ง สามช่า โดนน้องหยก ได้ใส่ชุดว่ายน้ำ อวดความเซ็กซี่ในรายการหยก : “ไปถ่ายรายการแฟนฉัน 1 คืน ของพี่แจ็ค แฟนฉันค่ะ พอเทปออนก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าโดนแจ็คล่อซะหลายน้ำเลย หลังปิดกล้อง เลยรู้สึกว่าไม่โอเคมาก”ส้มเช้ง : “มันแรงไป ลูกสาวเรายังไม่ได้แต่งงาน คือย้อนไปก่อนหน้านั้นหยกไปออกรายการ I Can See Your Voice แล้วไปร้องกับแจ็ค ตอนนั้นหยกตัวใหญ่มาก น่ารัก เพราะอวบๆ อ้วนๆ ทั้งคู่ คนเขาชอบ อยากให้จิ้นกัน เราก็บอกทุกอย่างต้องปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ คือการที่ไปถ่ายกับแจ็ค เริ่มต้นจากที่แจ็คโทร.มาขอน้องไปถ่าย แล้วก็คุยกันมานาน จนเผอิญมาเจอโควิด-19 ก็หายไปหยก : “แต่ว่าในกองดูแลดีมาก พี่ๆ ในกอง คือถ้ารู้จักเขาจริงๆ เขาไม่ใช่คนหื่นกาม เขาแค่เป็นแบบนั้น”แม้จะอ่านเจอคอมเมนต์ถึง “หยก” ลูกสาวว่าไฟหน้าตู้มมาก แต่ตนก็ไม่ถือสาเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติ เพราะลูกตนก็หน้าอกใหญ่จริงๆ แต่มาเจอคอมเมนต์ว่าหลายน้ำ มันเกินไปส้มเช้ง : “มันเป็นคาแรกเตอร์การแสดง แล้วพอถ่ายตัดต่อออกมา เราดูก็โอเคว่าเป็นไปในแนวทางแบบนั้น ใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่แฟนกัน 1 คืน คือมีฉากกลางคืนด้วย อยู่ในห้อง จริงๆ มันเป็นการเซ็ตขึ้น ไม่ได้ถ่ายกลางคืน ตอนนั้นบ่าย 3 เอง เราก็ตามลูกตลอดคือสารมันสื่อออกไปแบบนั้น ก็พยายามจะทำความเข้าใจกับคอมเมนต์“หยก” เผยทำเอาช็อกกับคอมเมนต์แบบนี้หยก : “ช็อกมากกว่า แค่รู้สึกว่าคนคิดไปถึงขั้นนั้นได้ไง เราว่ามู้ดรายการที่ออกมา รู้สึกว่าเทปเรามันค่อนข้างที่จะซอฟต์ที่สุดแล้ว รู้สึกว่าขายความน่ารักมากกว่า”ส้มเช้ง : “ธรรมชาติ แล้วหยกเขาโทร.มาบอก แม่! หนูมีอะไรจะให้แม่ดู เราก็รู้แล้ว ฟังเสียงลูก เขานอยด์ เขาก็แคปส่งมาให้ผู้หญิงต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยกัน แล้วลูกเราเป็นผู้หญิงมาเมนต์แบบนี้มันทุเรศอ่ะ เราฉุนเลยตอนนั้นเรากำลังขับรถด้วย เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปแจ้งความเลย”หยก : “ตอนนี้ตัวข้อความน่าจะยังอยู่ น่าจะยังไม่ได้ลบ เพราะว่าเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหว ไปตอบกลับ เห็นปุ๊บเราก็แคปไว้เลย”แจ้งความดำเนินคดีกับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียว และตนก็ยินดียอมความ แค่ออกมาขอโทษ และเสียค่าเสียหาย โดยจะเอาเงินทุกบาทที่ได้ไปซื้ออาหารให้สุนัขส้มเช้ง : “ใช่ของคนนี้คนเดียวเลยที่มันแรงเกินไปแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาท แล้วก็ไม่รู้จะโยงถึงพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่า เราบอกตรงนี้ว่าเรายอมความนะ เราต้องการให้ออกมาขอโทษแต่ว่าเรามีค่าปรับนะ คุยกัน”หยก : “อยากเอาเงินไปซื้ออาหารหมาค่ะ”ส้มเช้ง : “ใช่ บริจาคทุกบาททุกสตางค์ เอาไปซื้ออาหารหมา”ยังไม่ได้ติดต่อกับทางคู่กรณีมาก่อนหยก : “ไม่ค่ะ เราลองเอาชื่อไปหาในเฟซบุ๊กก็ไม่เจอ แต่เขาน่าจะใช้รูปจริงในยูทิวบ์ แอ็กเคานต์จริง”ส้มเช้ง : “ถ้าเป็นแม่คนแบบเราคุณยอมได้ไหมที่ลูกคุณมาโดนด่า โดนประณามแบบนี้ ลูกเรายังไม่ได้เข้าวงการเลย”หยก : “แค่รู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครที่ต้องโดนคำพูดแบบนี้เลย ไม่ว่าใครก็ตาม ก็ค่อยข้างเสียเซลฟ์นะ เราเพิ่งจะกล้าแต่งตัวเอง เมื่อก่อนเราใส่แต่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหน เริ่มเพิ่งจะมากล้าแต่งตัว ก็มาเจอคอมเมนต์แบบนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง”“ส้มเช้ง” รับห่วงความรู้สึกลูกสาว ไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบนี้ ลั่นดาราไม่ใช่กระโถนอยากจะพูดจะพิมพ์อะไรก็ทำได้ส้มเช้ง : “เราเซนซิทีฟมากเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน”หยก : “พี่แจ็ค (แจ็ค แฟนฉัน) บอกเอาเลยลูก มีอะไรให้ช่วยบอกนะ พูดตามความเป็นจริงไม่ได้แบ่งเพศหญิง ชาย มันก็เสีย ทั้งเราทั้งพี่แจ็คเหมือนกัน”ส้มเช้ง : “ก็มีคนเดียวนี่แหละที่แรง เขาพูดตามที่เห็นนมใหญ่ แม่ให้มาเยอะ เรามองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชาย”หยก : “แต่เรารู้สึกว่าเขาเลี่ยงที่จะใช้คำพูด อย่าง ไฟหน้าใหญ่มาก เขาจะเลี่ยงคำพูดไป ในตามกฎหมายก็อาจจะเอาผิดเขาไม่ได้ด้วย แต่อันนี้มันเจาะจงมาก”ส้มเช้ง : “มันน่าเกลียดเกินไป ตอนนี้ถ้ารู้ตัวเองนะ คนที่ชื่อจีน่า ไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือเปล่า แต่เรามีหน้าคุณแล้ว ถ้าหากเป็นคุณรีบออกมาแสดงตัวขอโทษโดยด่วน ติดต่อมาอยากให้เป็นตัวอย่างที่จะเอาจริงแล้วก็แล้วกัน ดาราไม่ใช่กระโถนหน้าบ้านคุณ เป็นขยะหน้าบ้านคุณที่เดินมาถึงจะมาด่าๆตามใจ จะพูดอะไรก็พูดได้ มันไม่ใช่ อย่างน้อย คุณเป็นผู้หญิงเหมือนกัน คุณก็ต้องให้เกียรติเพศเดียวกันนะ ทำไมมาพูดดูถูก ถ้าไปว่าคุณบ้าง คุณจะรับได้ไหม”หยก : “ไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบที่เราโดนค่ะ ถ้ามันมาเกิดขึ้นในวันที่จิตใจเราไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ เราก็อาจจะแย่กว่านี้”ส้มเช้ง : “คำพูดคนมันฆ่าคนได้นะ”