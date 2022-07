Minto เผยยอดผู้เข้าชมคาเเรคเตอร์จากทั่วโลกในแพลตฟอร์ม Tenor และ Giphy ยอดทะลุ 10,000,000,000 View เเล้ว!

จากที่บริษัท Minto Thailand ได้นำข้อมูลที่น่าสนใจจากเพจ Minto Studio https://tenor.com/official/mintostudio บนเเพลตฟอร์ม Tenor และ เพจ Minto Inc. https://giphy.com/mintostudio บนเเพลตฟอร์ม Giphy มาเเชร์ตัวเลขที่น่าสนใจในด้านของพฤติกรรมผู้บริโภคจากทั่วโลก จากเครื่องมือที่น่าสนใจของทั้งสองเเพลตฟอร์ม พบว่า Tenor และ Giphy ต่างมีเครื่องมือที่สามารถเเสดงข้อมูลจำนวนการเข้ามาดูเเละดาวน์โหลดภาพ GIF รวมไปถึงการเเชร์ไปในเเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่าง Facebook, Instargram, Tiktok, Twitter รวมถึงแอปพลิเคชันแชทอย่าง WhatsApp, Messenger, Snapchat, Slack เป็นต้น โดยข้อมูลจากทั้งสองเเพลตฟอร์มมีความน่าสนใจดังนี้พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกผ่านสถิติจาก Tenor และ Giphy ของบริษัท MintoMinto เป็นบริษัทผู้สร้างสติ๊กเกอร์คาเเรคเตอร์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอย่าง Usagyuuun, Business Fish, Piyomaru, Betakkuma, Sugarcubs, Mimi & Neiko, Elssy โดยมียอดดาวน์โหลดในรูปแบบสติกเกอร์สูงถึง 50 ล้านดาวน์โหลดในทุกเดือน และรวมกันมากถึง 5,000 ล้านครั้ง ผ่านเเอพพลิเคชั่นเเชตสุดฮิดที่ผู้คนทั่วโลกต่างใช้งาน อย่าง LINE, Facebook Messenger, WeChat และ WhatsApp ฯลฯปัจจุบันบริษัท Minto เรามีการเพิ่มช่องทางการติดตามการ์ตูนคาเเรคเตอร์ยอดนิยมของบริษัทที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพ GIF ซึ่งช่องทางการติดตามใหม่นี้ต่างได้รับความนิยมจากเหล่าเเฟนคลับไม่น้อย นอกจากนี้ยังมีผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและทำการดาวน์โหลดพร้อมเเชร์ภาพต่างๆ จากเพจภาพ GIF ของเหล่าการ์ตูนคาเเรคเตอร์จาก Minto ในเเพลตฟอร์ม Tenor และ Giphy เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งเเต่ปี 2019 -2022 โดยการเข้าถึงผู้คนของเพจ Minto Studio ใน Tenor มีอัตราการเข้าถึงผ่านช่องทางเว็บไซด์หลักของ Tenor เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมียอดการเข้าชมเพจ Minto และ คาเเรคเตอร์ของ Minto รวมสูงถึง 4,918,767,008 ครั้ง โดยมีการเข้าเยี่ยมชมต่อวันอยู่ที่ 3,960,360 ครั้ง และมียอดเเชร์ภาพ GIF รวมสูงถึง 34,426,837 ครั้ง โดยมียอดการเเชร์ต่อวันอยู่ที่ 27,719 ครั้งสำหรับเเพลตฟอร์ม Tenor บริษัท Minto ได้มีการเเยกเปิดเพจเฉพาะของเหล่าตัวการ์ตูนคาเเรคเตอร์ เเต่ละตัวออกมาซึ่งทำให้เราเห็นถึงข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อการเข้าถึงผู้คนของเพจ Minto Inc. ในเเพลตฟอร์ม Giphy ซึ่งต่างจาก Tenor โดยจะเน้นการเชื่อมต่อผู้คนผ่านเเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นโดยสามารถค้นหาภาพ GIF ที่ต้องการจากเเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้อยู่ได้เลย ผ่านการพิมพ์ค้นหาด้วย Keyword ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของการ์ตูนคาเเรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบ หรือ คำที่บอกอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการส่งผ่าน GIF ทำให้ช่องทางการเข้าถึงภาพ GIF ของเเพลตฟอร์ม Giphy จึงไม่ได้มีเพียงเว็บไซน์หลัก ดังนั้น เราจะเห็นว่ามียอดการเข้ามาดูภาพ GIF & Sticker ของผู้คนอยู่ที่ 5,100,000,000 ครั้ง โดยตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมการเข้าถึงผู้คนและยอดการดาวน์โหลดจากเเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ Giphy อีกด้วยในส่วนของการจัดอันดับการ์ตูนคาเเรคเตอร์ของ Minto Inc. ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับได้เเก่การ์ตูนคาเเรคเตอร์ที่ได้อันดับ 1 ของยอดดาวน์โหลด คือ Usagyuuun รองลงมาคือ Mimi and Neko และ Business Fish ตามลำดับ และหากเราลองนำตัวเลขจากพฤติกรรมความชอบการ์ตูนคาเเรคเตอร์ของบริษัท Minto จากทั้งสองเเพลตฟอร์มมาลองวิเคราะห์ ความชอบของผู้คนจากทั่วโลกโดยเเบ่งตาม ลักษณะตัวละคร, ลักษณะนิสัย จะพบว่า●ลักษณะตัวละคร : ตัวคาเเรคเตอร์ประเภทสัตว์ที่มีรูปร่างผสมกับความเป็นคนอย่าง กระต่าย เเมว หมี ที่ดูน่ารัก สีขาว ที่เดินสองขาเหมือนคนจะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ●ลักษณะนิสัย: ตัวการ์ตูนคาเเรคเตอร์ที่มีลักษณะนิสัย ไฮเปอร์ ดุ๊กดิ๊กน่ารักจะถูกเลือกเป็นอันดับเเรกๆ รองลงมาจะเป็นคาเเรคเตอร์ที่มีนิสัยตลก สนุกสนานซึ่งเราจะเห็นได้จากเทรนด์การค้นหา หากเราลองจัดหมวดหมู่จากข้อมูลในเเพลตฟอร์ม Giphy สำหรับภาพ GIF ที่คนทั่วโลกเลือกที่จะส่งเเทนคำพูดจะต้องมีการสื่อถึงคำว่า “Good night” ซึ่งเป็นคำยอดฮิตติดอันดับเเรกที่คนเลือกส่งภาพเเทนคำพูด รองลงมา คือคำว่า “OK” “Thank you” และ “How are you” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นคำที่เเสดงถึงความห่วงใย เป็นห่วง เพื่อเเสดงความรัก อย่าง Take care , Hug, Love จะเห็นได้ว่าการส่งสติ๊กเกอร์ หรือ ภาพ GIF เริ่มกลายเป็นหนึ่งในการสื่อสารสากล ที่คนทั่วโลกเลือกที่จะส่งหากันเเทนคำพูดที่เป็นตัวอักษร โดยประเทศที่มีอัตราการความสนใจโดยเข้ามาดูคาเเรคเตอร์จากเพจของ Minto มากที่สุด คือ อเมริกา รองลงมาคือ อินเดีย อังกฤษ และ ไทย ซึ่งการ์ตูนคาเเรคเตอร์ที่ประเทศเหล่านี้ให้ความสนใจได้เเก่ Mimi and Neko, Usagyuuun, Betakkumaด้านจุดแข็งของ GIF ช่วยให้นักการตลาดเข้าถึงอารมณ์ของผู้บริโภคได้สำหรับความรู้สึกผ่านภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่เห็นได้ดีกว่าภาพนิ่ง ซึ่งภาพ GIF สามารถตอบโจทย์การสื่อสารเเบรนด์ที่มีประสิทธิภาพมากในโลกที่คนต่างเชื่อมต่อกันด้วยโซเชียลมีเดีย ด้วยความสั้นกระชับมากกว่าคลิปวิดีโอโฆษณาทั่วไป รวมถึงมีเเพลตฟอร์มที่มีความรู้ มีโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ในการสื่อสารเเบรนด์ที่เชื่อมต่อกับเเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Giphy ที่พร้อมสร้างการเข้าถึงผู้คนให้คุณได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านของธุรกิจและสร้างรายได้อย่าง Tenor คอยช่วยสนับสนุนให้เหล่า Creator นักธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างเเท้จริง เรียกได้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนภาพ GIF เป็นอีกหนึ่งตัวเเทนความรู้สึกที่ถูกส่งผ่านโซเชียลที่คุณจะต้องเห็นอย่างเเน่นอน นอกจากการส่งต่อผ่านการสื่อสารเเล้ว ภาพ GIF เป็นรูปแบบการสร้างไวรัลในโลกโซเชียลที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่านำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆGIF จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างที่สามารถใช้สื่อสารเเบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะเลือกเเพลตฟอร์ม Tenor หรือ Giphy ในการสร้างภาพ GIF เพื่อสื่อสารเเบรนด์การเลือกภาพ GIF ที่มีชื่อเสียงและมีฐานเเฟนคลับจำนวนมากอยู่ทั่วโลกเพื่อฝากเเบรนด์ของคุณไว้ในเพจของพวกเขา หรือ ภาพ GIF ที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นได้เช่นกัน ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้เเบรนด์ของคุณ "เข้าถึงผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากผ่าน GIF ด้วยแบรนด์ที่มั่นใจได้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผ่านการ์ตูนคาเเรคเตอร์ญี่ปุ่นสุดฮิต ที่มียอดการเข้าดู ยอดดาวน์โหลด ไปจนถึงการเเชร์ หลักล้านอย่างคาร์เเรคเตอร์ของบริษัทMinto (https://www.facebook.com/mintothailand) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพได้"