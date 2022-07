“กอล์ฟ-จีน่า”ตบเท้ายินดี “แทนไท” กุมบังเหียนเนรมิตรหนัง ฟิล์มพร้อมดันทุกโปรเจกต์-ยกระดับหนังไทยดังระดับโลก

เป็นข่าวฮือฮาวงการหนังไทยที่แฟน ๆ ถามไถ่กันคึกคัก เมื่อโอปป้าคนดังไอดอลสายคริปโต เข้าเทคโอเวอร์เจ้าของผลงานการสร้างหนังดังอย่าง 4Kings ประกาศกร้าวพร้อมดันทุกโปรเจกต์หนังแบบทุ่มสุดตัว วางระดับผลงานต้องเทียบชั้นโปรดักชั่นระดับโลก ให้โลกได้รู้ว่าหนังฝีมือคนไทยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครในงานแถลงข่าวการร่วมมือที่สั่นสะเทือนวงการเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงาน นอกจากได้ดาราสุดฮอตอย่าง “กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล” และ “จีน่า ณัฐชา เดอซูซ่า” และพันธมิตรสายหนังตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ ชาลิต ไกรเลิศมงคล Fatcat Studios, สุเทพ จับสี บ้านริก สตูดิโอ, ลี ทองคำ, พุฒิพงษ์ นาคทอง ร่วมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจาก ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, Major Cineplex, SF Cinema เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการหนังไทย เมื่อ แทนไท ณรงค์กูล ซีอีโอ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงหันหัวเรือเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มรูปแบบหลังสยายปีกการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ เครื่องขุดบิตคอยน์ ชาเขียวพร้อมดื่ม และธุรกิจพลังงาน โดยล่าสุดเข้าเทคโอเวอร์ "เนรมิตรหนัง ฟิล์ม" ค่ายหนังผู้สร้าง 4Kings ที่โกยรายได้ไปเกือบ 200 ล้านบาท จากฝีมือการบริหารของ “กนกวรรณ วัชระ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด และพร้อมผลักดันโปรเจกต์หนังทุกเรื่องที่อยู่ในสายพานการสร้างของเนรมิตรหนัง ฟิล์มทั้งหมดโดย แทนไท กล่าวถึงความเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้ว่า “ผมตั้งเป้าสร้างหนังไทยเพื่อบุกตลาดทั่วโลก โดยมีแผนการสร้างหนังกว่า 10 เรื่องที่จะออกฉายตลอดปีนี้และปีหน้า ทั้งในและต่างประเทศ และจะต่อยอดความสำเร็จของ 4Kings โดยจะสร้างภาค 2 พร้อมเข้าฉายในปีหน้าอย่างแน่นอน รวมถึงยังมีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในการรับชม และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนหนังด้วยการดูผ่านเทคโนโลยี VR ในโลก Metaverse อีกด้วยนอกจากนี้ เราจับมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายหนังใหญ่ ๆ อย่าง ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, บ้านริก สตูดิโอ รวมถึง Fatcat Studios บริษัทสตูดิโอสเปเชียลเอฟเฟกต์ชั้นนำของเมืองไทยผู้สร้างสรรค์ผลงาน Leio ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ มาร่วมเสริมความแข็งแกร่ง และอยากให้หนังไทยประสบความสำเร็จทั้ง เรื่องคุณภาพและรายได้ โดยตั้งเป้าว่าจะโกยรายได้ให้เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทภายในปีหน้า และตั้งใจว่าจะผลักดันให้เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมหนังไทยและเอเชียอีกด้วย”โดยปีนี้ เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จะมีการนำภาพยนตร์ออกฉาย 3 เรื่อง นำร่องโดย Leio ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ ที่จะเข้าฉายวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ ตามมาด้วย The World of Killing People คืนหมีฆ่า, The One Hundred 100 ขา และในปีหน้าจะมีการนำภาพยนตร์ทยอยออกฉายอีกประมาณ 10 เรื่องอีกด้วย