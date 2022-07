"ไคลี เจนเนอร์" โพสต์อวดรวยก่อนกลายเป็นดรามาเรื่องทำลายสิ่งแวดล้อม

เมื่อเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพตัวเองกับสามีนักร้องแรปเปอร์คนดังขณะที่ฉากหลังเป็นรถยนต์คันหรูที่จอดอยู่ระหว่างเครื่องบินไพรเวทเจ็ตสองลำที่เป็นของทั้งสองพร้อมกับข้อความว่า you wanna take mine or yours? (คุณต้องการที่จะใช้ของฉันหรือของคุณ?)โดยภาพและข้อความดังกล่าวก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมาย ซึ่งบางคนก็ชื่นชมทั้งสอง ขณะที่หลายคนก็โพสต์ต่อว่าเธอทำนองว่าอวดรวย และเลยเถิดไปถึงเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมกันเลยทีเดียวอาทิ กระทู้นี้เรียกเราว่าจน, เหตุใดฉันจึงต้องจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์และใช้หลอดกระดาษ ในขณะที่ 1% สูบคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศสำหรับการเดินทางหนึ่งวันไปยังปาล์มสปริงส์, แต่เราต่างหากที่ต้องใช้หลอดกระดาษ, สาวน้อย ฉันรีไซเคิลไปเพื่ออะไร, แล้วก็โพสต์ปลุกจิตสำนึกโลกร้อน, นี่คือเหตุผลที่เราต้องเก็บภาษีคนรวย, อาจจะไม่ใช้ทั้งสองอย่างเพื่อลดปริมาณคาร์บอน ฯลฯทั้งนี้ทั้ง "ไคลี เจนเนอร์" และ "ทราวิส สก็อตต์" นั้นเพิ่งจะมีข่าวดีหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งจะได้ทายาทคนที่สองเป็นลูกชายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง