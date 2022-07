Montblanc เปิดตัวคอลเล็กชั่น On The Move ในงานปารีสแฟชั่นวีค เปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ที่เผยให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างของนิยามความคล่องตัวที่ปรากฏในสินค้าในประเภทต่าง ๆไอเทมรูปแบบใหม่

Montblanc (มงต์บลองค์) เปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ On The Move ในช่วงปารีสแฟชั่นวีค ที่พิพิธภัณฑ์ Palais Galliera สถานที่แห่งการนำเสนอเรื่องราวของแฟชั่นและประวัติศาสตร์แฟชั่น มีทั้งงานแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์ การเต้น ดนตรี และโชว์พิเศษจากดีเจอย่าง DJ Pee .Wee (แอนเดอร์สัน พาร์ค) งานนี้ได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์ใหม่ของ Montblanc ที่นำเสนอเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างคล่องตัว ผ่านสินค้าในประเภทต่าง ๆ ทั้งเครื่องหนัง เครื่องเขียน อุปกรณ์เทคโนโลยี และนาฬิกาการผสมผสานระหว่างเทคนิคช่างฝีมือระดับสูงและเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ คอลเล็กชั่นนี้แสดงให้เห็นถึง คำมั่นสัญญาที่มงต์บลองค์กล่าวไว้ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ฝากร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอันมีความหมาย ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานและสไตล์ คอลเล็กชั่น On The Move จึงเชื่อมต่อกับวิสัยทัศน์ใหม่เรื่องความคล่องตัวในปัจจุบันเข้ากับสินค้าเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่า เพื่อเป้าหมายสูงสุดโดยสร้างให้ผู้คนตระหนักรู้ว่าหนทางที่พวกเขาเลือกจะไปถึงนั้น จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเส้นทางที่พวกเขาสร้างไว้ให้กับโลกแขกรับเชิญของงานนี้มีทั้ง เอมมา โรเบิร์ตส์ (Emma Roberts), ดรี เฮมมิ่งเวย์ (Dree Hemingway), สเตลลา แม็กซ์เวลล์ (Stella Maxwell), ดีแลน สเปราส์ (Dylan Sprouse), เอด เวสต์วิค (Ed Westwick),จอน โคร์ตาจาเรน่า (Jon Kortajarena), จอร์แดน บาร์เรตต์ (Jordan Barrett), ฮิวโก มาร์แชนด์ (Hugo Marchand), วาริส อาลูวาเลีย (Waris Ahulwalis), รอคโค ริทชี่ (Rocco Ritchie) และลีนดรา โคเฮน (Leandra Cohen) เข้าร่วมอีเว้นท์กับประธานบริหารมงต์บลองค์ นิโกลาส์ บาเรตสกี (Nicolas Baretzki) และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ มาร์โค โทมาเซตตา (Marco Tomasetta) ในการร่วมชมลุคต่างๆ จากคอลเล็กชั่นนี้ค่ำคืนแห่งความพิเศษนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงที่ตีความแนวคิดเรื่องของความคล่องตัวของ Montblanc ที่ผสมผสานระหว่างการเขียนและการแสดงการเคลื่อนไหวอย่างมีศิลปะ ด้วยพลังแห่งการเขียน นักเขียนได้นำทางกลุ่มนักแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์สไตล์สตรีทด้วยถ้อยคำที่เขียนของเขา เมื่อเขาหยุดเขียน การเคลื่อนไหวก็หยุดเช่นกัน ตามมาด้วยการแสดงที่ชวนดื่มด่ำโดยวง Orchestra และวงดนตรี Electro กับนักเต้น ควบคู่ไปกับการฉายภาพโปรเจคเตอร์และการแสดงแสงสีที่ เน้นการแสดงและการเคลื่อนไหว แขกรับเชิญร่วมกันเต้นรำในตอนเย็นกับชุดการแสดงหลากหลายเพลงจากผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ ไม่ว่าจะเป็นแร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน นักร้อง นักแต่งเพลง แอนเดอร์สัน พาร์ค ในนามดีเจ Pee .Wee และดีเจ Ines Melia ชาวฝรั่งเศสคอลเล็กชั่น On The Move โดย Montblanc พร้อมจัดจำหน่ายที่ร้านบูธีคและช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ www.montblanc.comเกี่ยวกับมงต์บลองค์เพราะมีความหมายเดียวกับความเป็นเลิศด้านการช่างฝีมือและการออกแบบ มงต์บลองค์จึงนำพานวัตกรรมก้าวไปข้างหน้าเรื่อยมานับแต่ที่มงต์บลองค์ปฏิวัติวัฒนธรรมการเขียนครั้งแรกในปีค.ศ. 1906 ความสามารถในการประดิษฐ์และจินตนาการยังคงเป็นแรงผลักดันให้กับเมซงมงต์บลองค์ในวันนี้พร้อมๆ ไปกับการแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างศิลป์ที่ทวีความประณีตผ่านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ เครื่องเขียน นาฬิกา เครื่องหนัง เทคโนโลยีใหม่ และเครื่องประดับ เพื่อสะท้อนให้เห็นในถึงภารกิจต่อเนื่องของมงต์บลองค์ที่มุ่งมั่นจะรังสรรค์เพื่อนคู่ใจชั้นดีไปตลอดชีวิตซึ่งเกิดมาจากความคิดอันห้าวหาญและผ่านการประดิษฐ์อย่างชำนาญจากทักษะช่างฝีมือมงต์บลองค์นั้น ตราสัญลักษณ์มงต์บลองค์จึงถือเป็นเครื่องหมายแทนที่สุดแห่งสมรรถนะ นวัตกรรม คุณภาพ ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงความมีรสนิยมที่ลุ่มลึก ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต่อเนื่องของเมซงในอันที่จะยกระดับและสนับสนุนผู้ที่พยายามอย่างหนักเพื่อฝากรอยจารึกทิ้งไว้บนโลก มงต์-บลองค์จึงยืนยันจะให้ความช่วยเหลือโครงการด้านการศึกษาทั่วโลก รวมถึงโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนสามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ต่อไป