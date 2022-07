"กิต Three Man Down" ติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ด้านแฟนคลับแห่ให้กำลังใจ

เรียกว่ายังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับเชื้อโควิด19 ที่ล่าสุด "กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์" หรือที่รู้จักกันในนาม "กิต Three Man Down" ได้ตรวจพบเชื้อโควิด19 ทำให้เจ้าตัวนั้นชวดร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์โดยทาง GeneLab ก็ได้แจ้งข่าวพร้อมระบุรายละเอียดไว้ว่า “ทางค่าย GeneLab ขอแจ้งให้ทราบว่า กิต-กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ศิลปินวง Three Man Down ได้ทำการตรวจ ATK ในวันนี้ และผลตรวจออกมาเป็นบวก จึงทำการแยกกักตัวรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Up Rank ในวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565) ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ได้ ทางวง Three Man Down และค่าย GeneLab ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้”งานนี้ก็มีแฟนคลับของนักร้องหนุ่มเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก