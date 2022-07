โปรยความหวานให้แฟนๆ อิจฉาตาร้อนอย่างต่อเนื่อง สำหรับว่าที่เจ้าบ่าว "เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ" กับว่าที่เจ้าสาว "วิกกี้" ที่ล่าสุดคุณแม่ "พลอยไพลิน คณารศ" แม่ของหนุ่ม "เวีร์ย" ก็ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่น ขณะไปทำบุญที่วัด พร้อมหน้ากับลูกชายและลูกสะใภ้ และเขียนแคปชั่นใต้ภาพว่า "สาธุ สาธุ สาธุ May you be well happy and peaceful" ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆ แห่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบ