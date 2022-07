พีคตั้งแต่เริ่มรายการ! เวที “The Voice All Stars” 4 โค้ชอึ้ง เมื่อเจอลูกทีมในตำนานกลับมาประชันกันอีกครั้ง!

แต่งานนี้ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชมทางบ้านที่จะต้องรอลุ้นเพียงเท่านั้น เพราะแค่เริ่มรายการก็ทำเอา 4 โค้ช ทั้งโค้ชก้อง, โค้ชคิ้ม, โค้ชโจอี้ และโค้ชป๊อบ ถึงกับต้องร้องเสียงหลง อึ้ง ทึ่ง และเซอร์ไพรซ์แบบสุดๆ กับการกลับมาของลูกทีมในตำนานของแต่ละคนชนิดที่ต้องกุมขมับกันเลยทีเดียว เมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องแถมแต่ละคนยังกลับคืนเวทีกันแบบสมศักดิ์ศรี “เสียงจริง ตัวจริง” แค่ชมสปอตเปิดรายการที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยกันก็ทำเอาแฟนรายการต้องเตรียมตัวเกาะขอบจอกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็น บิว จรูญวิทย์ จาก The Voice ซีซัน 3, ตุ๊กตา จมาพร จาก The Voice ซีซัน 2, เปอร์ติ๊ด ญาดา จาก The Voice ซีซัน 4, ฝ้าย ยุคลฉัตร จาก The Voice ซีซัน 6, ปราง ปรางทิพย์ จาก The Voice ซีซัน 3, เบียร์ ภัสรนันท์ จาก The Voice ซีซัน 3, เก่ง ธชย จาก The Voice ซีซัน 1 และผู้เข้าแข่งขันดาวเด่นอีกมากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึง จะกลับมามอบความสนุกให้ผู้ชมตลอดทั้งซีซัน