“นิว ชัยพล” พาทัวร์งาน “Thailand Coffee Fest 2022” งานเดียวครบเครื่องเรื่องกาแฟ

เริ่มแล้ว สำหรับงานงานมหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกาแฟพิเศษไทย และภายใต้คอนเซ็ปต์พร้อมได้คอกาแฟเลิฟเวอร์อย่าง นักแสดงหนุ่มมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ และกิจกรรมดี ๆ เพื่อออกแบบอนาคตวงการกาแฟไทยไปด้วยกันนิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต กล่าวว่า ปกติผมดื่มกาแฟทุกเช้า ส่วนตัวชอบกาแฟดริปที่สุด ถ้าวันไหนว่างผมก็จะดริปกาแฟดื่มเอง ซึ่งส่วนตัวผมชอบคั่วกลางๆ พอดริปแล้วจะได้รสชาติกาแฟที่ไม่แรงจนเกินไป สามารถดึงเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟออกมาได้ตรงกับสไตล์ที่ผมชอบ ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเริ่มศึกษาการชงกาแฟแบบ Cold Brew อยู่ ผมว่ามันตอบโจทย์ช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบ สามารถทำแช่ไว้ในตู้เย็นดื่มได้ทันทีสำหรับงาน Thailand Coffee Fest ในปีนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีบูธจากผู้ประกอบการที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง ชา กาแฟ เบเกอรี่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคนที่คิดจะเปิดกิจการก็สามารถมาเลือกช้อปจบได้ภายในงานนี้ ถือว่าเป็นงานที่ครบเครื่องจริงๆ ครับ และสิ่งที่อยากเห็นสำหรับอนาคตวงการกาแฟไทย ผมอยากให้ทุกที่ทั่วโลก มีกาแฟไทย ขาย อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณภาพของกาแฟไทยไม่แพ้ใคร ทั้งการเพาะปลูก รสชาติ และกระบวนการผลิตของไทยไม่ด้อยกว่าชาติใดอย่างแน่นอน ซึ่งผมเชื่อว่ากาแฟไทยต้องไปถึงจุดนั้นได้ครับสำหรับบรรยากาศภายในงาน Thailand Coffee Fest 2022 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศที่ยกทัพกันมาอยู่ในงานกว่า 200 ร้าน พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย งานนี้ “หนุ่มนิว” อาสาเป็นไกด์พาชมโซนต่าง ๆ อาทิ โซน Coffee Zero Waste แก่นความคิดเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้พันธมิตร อย่าง Less Plastic, Earthology, The Geen และ CHULA Zero Waste มาร่วมแชร์ไอเดียรักษ์โลกผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูปแบบ, โซน Coffee or Tree by Little Tree ตลาดต้นไม้แห่งเดียวในงานซึ่งคัดสรรต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในร้านกาแฟหรือที่อยู่อาศัย โดยสามารถแวะมานั่งดื่มกาแฟแก้วโปรดในมุมพักผ่อนหย่อนใจ แถมยังสามารถเลือกซื้อต้นไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย และโซนใหม่ Coffee X NFT Arts จัดจำหน่ายงานศิลปะจากศิลปิน 30 ท่าน ที่ตีความประสบการณ์จากการดื่มกาแฟจาก 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยปีล่าสุดออกมาในรูปแบบศิลปะดิจิตอล คอกาแฟผู้รักในงานศิลปะ…โซนนี้ไม่ควรพลาดนอกจากนั้นแล้วในงาน Thailand Coffee Fest 2022 ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกมายมาย ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันเอสเย็นชิงแชมป์โลก (World’s Es’Yen Championship) การประลองฝีมือของบาริสต้าชั้นนำ ในการชงกาแฟ เอสเย็น เมนูกาแฟสัญชาติไทยที่จัดขึ้นที่เดียวในโลก, พิธีรับถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ประจำปี 2565, คลาสเวิร์กช็อป 6 กิจกรรม เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคเบื้องหลังของมือโปรในวงการกาแฟไทยและในโอกาสที่ได้เปิดบ้านต้อนรับชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการในรอบ 2 ปี การจัดงานในปีนี้ยังได้เพิ่มโซนพิเศษ "Coffee Around The World" Co-Created by TCEB MICE Capabilities (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) และ Norse Republics ชวนคนกาแฟจากอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และอิตาลี มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการชง-ดื่ม-ปลูก-ผลิต และองค์ความรู้ให้ชาวไทยถึงงานอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Thailand Coffee Fest 2022” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 7 เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandcoffeefest.org/ , Facebook : Thailand Coffee Fest , Instagram : thailandcoffeefest