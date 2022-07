RAIMON LAND และ Mitsubishi Estate ประเทศไทย ทำพิธีปิดยอดอาคารสำนักงานระดับลักซ์ชัวรี่One City Centre มั่นใจสร้างเสร็จตามกำหนดสิ้นปี 2565

RAIMON LANDร่วมมือกับMitsubishi Estate ประเทศไทยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันทำพิธีปิดยอดอาคาร“One City Centre(OCC)” ที่ถนนเพลินจิต มั่นใจสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2565พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ผู้เช่าตามกำหนดและเปิดใช้อาคารต้นปี2566ก้าวขึ้นเป็นที่สุดแห่งออฟฟิศยุคใหม่ ที่สร้างสภาพแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านสุดยอดแห่งงานออกแบบที่ดีไซน์ด้วยมาตรฐานระดับโลกบนแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความหรูหรา ใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม One City Centre (OCC) มาพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุน Work Life Balance ระหว่างการทำงาน เพิ่มพลังแห่งความสร้างสรรค์หลังชั่วโมงเลิกงาน ที่ One City Centre แห่งนี้คือเมกะโปรเจ็กต์ที่มีเงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท สร้างที่สุดแห่งออฟฟิศ61ชั้น ความสูงอาคาร 275.76 เมตร นับเป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในประเทศไทยเมื่อเปิดใช้อาคารต้นปี 2566บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ใจกลางพื้นที่ถนนเพลินจิตOne City Centre คว้ารางวัลที่การันตีคุณภาพมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นรางวัลFitwelโดยCenter for Active Design (CfAD) จากสหรัฐอเมริกาในระดับ 2 ดาวในฐานะอาคารที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นคุณภาพด้านการบริหารจัดการและการให้ความมั่นใจกับทางผู้เช่าเรื่องความเป็นมิตรต่อการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปีที่ผ่านมา OCC ยังได้รับรางวัล “การพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งปี (Office Development of the Year)” ของประเทศไทย จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 ด้วยนวัตกรรมการจัดการโครงการที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสเตฟานมิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทไรมอนแลนด์จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ในการสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพจิตใจ One City Centre ออกแบบมาอย่างคิดคำนึงถึงเรื่องของการสร้างความสุขและบรรยากาศแห่งการพักผ่อน “เราต้องการให้ผู้คนที่ใช้งานในพื้นที่นี้รู้สึกมีความสุขที่ได้มาทำงานในทุกๆ วัน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสบาย เพื่อบ่มเพาะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน และยังสร้างเสริมความสมบูรณ์แบบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย"อาคารสูง 61 ชั้นนี้มีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี สำนักงานและพื้นที่ส่วนกลางได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษอย่างไม่มีที่ไหนเหมือนพื้นที่ 61,000 ตร.ม. คือจำนวนพื้นที่ให้เช่าของ One City Centreมีทั้งชั้นสำนักงานที่สามารถมองเห็นวิวเมืองแบบพาโนรามาความสูง 3 เมตรและเห็นภาพกว้างของเมืองที่ชัดเจน อำนวยความสะดวกด้วยพื้นที่จอดรถที่รองรับรถยนต์ได้กว่า 800 คันพร้อมสถานีชาร์จ EVเกี่ยวกับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)ไรมอนแลนด์คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนภายใต้ปรัญชาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักซ์ชัวรี่รีอิมเมจิ้น” (“Luxury Reimagined”)เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้บุกเบิกในการนำแนวคิดและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยโดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯตลอดเวลาที่ผ่านมาไรมอนแลนด์พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศโดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมากกว่า 20 โครงการอีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่ง หนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของไรมอนแลนด์คือรางวัลที่ได้รับ'Thailand Property Development Company of the Year' จากFrost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆของเราได้ที่www.raimonland.com