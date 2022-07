เตรียมขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว สำหรับ "เทย่า โรเจอร์ส" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกน้อยโดยสาว "เทย่า" ได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมที่มีมือคุณพ่อ "มิก้า ชูนวลศรี" คุณแม่และลูกสาว "น้องมิล่า" กุมภาพอัลตร้าซาวด์เอาไว้ พร้อมแคปชั่นว่า "We’ve been keeping a secret One more to adore due 22.12.22"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันเป็นจำนวนมาก