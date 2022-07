เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการ “The Infinity Clinic สาขาอยุธยา” พร้อมพรีเซ็นเตอร์คนแรก ลิเกหน้าหวาน“ศรราม น้ำเพชร”

เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการ เอาใจคุณผู้หญิงรักสวยรักงาม ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในงานแถลงข่าวเปิดตัว The Infinity Clinic สาขาอยุธยางานนี้ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี กับและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ อินฟินิตี้ 1999 จำกัด ร่วมด้วย ทีมผู้บริหารไฟแรงและและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท บอน – ซอง จำกัด บริษัทผู้จำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามชื่อดัง ร่วมแสดงความยินดีอีกหนึ่งสีสันของงานครั้งนี้ ยังมีการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก อย่างยิ่งใหญ่ ลิเกหน้าหวาน ลิเกเงินล้านขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าตัวมาในลุคหนุ่มเกาหลี เผยผิวใส หล่อบาดใจ ลืมภาพพระเอกลิเกกันไปเลย โดยกิจกรรมภายในงานตลอด 2 วัน เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีพระเอกหนุ่มหล่อ คุณมิกค์ ทองระย้า ร่วมร้องเพลง และแสดงความยินดี ,กิจกรรมดินแบบ จากนายแบบหนุ่มหล่อ และ The Infinity Clinic ไม่พลาดแจกโปรโมชั่นเปิดตัว แจกคูปองแทนเงินสด รับบริการฟรีที่คลินิก กว่า 1,000,000 บาทตัวแทนผู้บริหารกล่าวว่า “ เราต้องขอบคุณ ทุกท่านมากๆ คะ ร่วมถึงลูกค้าทุกท่าน ทั้งชาวอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนแฟนคลับที่น่ารัก ของ พรีเซ็นเตอร์ The Infimty Clinic ของเรา น้องแบงค์ ศรราม น้ำเพชร มาเชียร์น้องจำนวนมาก วันนี้ถือว่าเรา ประสบความสำเร็จ กับก้าวแรก ทุกคนให้ความสนใจ ทั้งซื้อคอร์ส ทั้งจอง ทำให้ยอดทะลุเป้า ที่เราตั้งใจไว้ เกือบ 2ล้านบาท เราถือว่าการตอบรับครั้งนี้ เป็นเหมือนกำลังใจ ที่จะทำให้ทีมผู้บริหารมุ่งมั่น นำสิ่งที่ดี มอบคืนให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่าน โดยปณิธานของเรา คือ การมอบการบริการที่ดี ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานรับรอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับลูกค้า และจะพัฒนาด้านต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปคะ”ร้านตั้งอยู่ที่ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หรือท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tel. 099 632 9464 หรือทาง Facebook : The Infinty Clinic ช่วงเปิดตัว ห้ามพลาด โปรโมชั่น พิเศษมากมาย