เกินต้าน! เพิ่มรอบคอนเสิร์ต “ยูคยอม” ก็บัตรขายหมดเกลี้ยง ใครจองทันเตรียมอบอุ่นคูณสอง ส.27 และ อา.28 สิงหาคมนี้ 2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok

ยุโรป 4 โชว์ SOLD OUT มาแล้ว.. ประเทศไทยขอ 2 รอบ SOLD OUT คูณ 2 ไปเลยเช่นกัน!! ไม่มีอะไรจะต้านทานพลังรักของเหล่าอากาเซที่มีต่อเมนและเหนือเมนอย่าง คิมยูคยอม (KIM YUGYEOM) หรือ ยูคยอม สมาชิกวง GOT7 ไปได้เลย ก็ล่าสุดที่ผู้จัดไทย เฟโอห์ (Feoh) เปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต “2022 ยูคยอม เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบงคอก” (2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok) ซึ่งเดิมมีกำหนดการแสดงจำนวน 1 รอบในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยบัตรทุกที่นั่งและทุกที่ยืนถูกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง จนต้องมีการประกาศเพิ่มรอบแสดงขึ้นอีก 1 รอบในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมตามคำเรียกร้อง ซึ่งก็ SOLD OUT อย่างรวดเร็วไม่แพ้กันงานนี้นอกจากต้องอวยยศให้หนุ่ม ยูคยอม ศิลปินเกาหลีสุดเท่เจ้าของคอนเสิร์ต #YUGYEOM1stLiveInBkk ว่าร้อนแรงเกินต้านแล้ว ในส่วนของ บริษัท เฟโอห์ จำกัด (Feoh Co.,Ltd.) ก็ขึ้นแท่นผู้จัดดีเด่นแห่งชาติขวัญใจอากาเซรวมถึงอีกหลายด้อมไปเรียบร้อย เพราะบริหารจัดการทุกรายละเอียดได้อย่างตอบโจทย์ตรงใจแฟนคลับจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นผังที่นั่งซึ่งมีการยกสเต็ปเพื่อการมองเห็นของผู้ชมทุกโซน ราคาบัตรอันเป็นมิตร สิทธิพิเศษต่างๆ ก็จัดเต็มชนิดที่ไม่ต้องแรนดอม ไม่ต้องสุ่มตามดวงใดๆ แจกแฟนเบเนฟิตยกโซนกันไปเลย ที่โดดเด่นสุดจนแฟนๆ ยอมใจคือการรับฟังความคิดเห็นของแฟนคลับ ไม่เพิกเฉยต่อเรื่องร้องเรียนต่างๆ และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังและตามที่ทราบกันดีว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นโซโลสเตจครั้งแรกในไทยของ ยูคยอม ทุกคนจะได้เห็นศักยภาพของหนุ่มคนนี้ในแบบที่แตกต่างออกไป ภาพจำใหม่ๆ จะเกิดขึ้นและถูกบันทึกไว้ที่ประเทศไทย ตามสไตล์เฉพาะตัวของหนุ่มหล่อออร่าจับคนนี้ ซึ่งต้นสังกัด เอโอเอ็มจี (AOMG) เจาะจงเลือกจัดงานในสเกลอบอุ่นเพื่อแฟนๆ ทุกคนจะไม่ผิดหวังกับคอนเสิร์ต “2022 ยูคยอม เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบงคอก” (2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok) ทั้ง 2 รอบแสดง คือวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. เวลา 18:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. เวลา 17:00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ใครจองบัตรทันรอพบกันได้เลย!! *** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลแฟนเพจของผู้จัดงาน https://www.facebook.com/FeohThai ทวิตเตอร์ @FeohThai https://twitter.com/FeohThai และอินสตาแกรม FeohThai (@feoh.thai) https://www.instagram.com/feoh.thai/