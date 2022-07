“ซี-นุนิว” สุดปลื้ม ขึ้นแท่น พรีเซนเตอร์ แบรนด์ MAMI สกินแคร์ที่มีสารสกัดหลักจากธรรมชาติที่พร้อมส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติสู่ผิว

MAMI Beauty From earth to you สร้างปรากฏการณ์ความฟิน กับสองนักแสดงคู่จิ้นชาวไทย “ซี พฤกษ์ พานิช” และ นุนิว ชวรินทร์” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ MAMI x ZEENUNEW “TO YOU” FAN PARTY 2022 ณ SHOW DC HALL พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน รวมไปถึง แฟนคลับ ผู้โชคดี 100 ท่าน ร่วมสัมผัสกับ ประสบการณ์ความฟิน กับ mami Zee Nunew Serumปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วหล่ะค่ะ สำหรับ แบรนด์เซรั่ม MAMI Zee Pick, Nunew Pick ที่ได้ดึงสองคู่จิ้นสุดฮอต ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ สร้างความฟินในงาน MAMI x ZEENUNEW “TO YOU” FAN PARTY 2022 โดยผู้บริหารมากความสามารถ คุณศศิบุษย์ มานะนาวิกผล CEO แบรนด์ mami มามิ บริษัท ไอเอ็มจี เวิร์ล จำกัด ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ “ซี-นุนิว” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เซรั่ม มามิ 3 สูตร1. mami Be Bright Babe Serum 30ml เซรั่มบำรุงผิวกระจ่างใส อุดมไปด้วยวิตามินที่สำคัญต่อผิว ช่วยปรับโทนสีผิวให้สม่ำเสมอและให้ผิวที่หมองคล้ำแลดูกระจ่างใส2. mami Spot of Light Serum 30ml เซรั่มบำรุงผิวให้แลดูขาวใสที่ประกอบไปด้วยพลังของดอกไม้ที่มีแอนตี้ออกซิแดนท์และไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ ช่วยลดเลือนฝ้า กระ และจุดด่างดำให้ดูจางลง ปรับโทนผิวให้แลดูขาว สม่ำเสมอ และ กระจ่างใสขึ้น3. mami Way to Youth Serum 30ml เซรั่มกระชับผิวและริ้วรอย อุดมไปด้วยสารสกัดสาหร่ายสีแดง ส่วนย่อยคอลลาเจนบริสุทธิ์ และสารสกัดจากพีช ช่วยทำให้ริ้วรอยแลดูลดเลือนลง ผิวที่หย่อนคล้อยรู้สึกกระชับ และมอบความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอ เพื่อผิวที่ดูเรียบเนียนและอ่อนเยาว์และ Special Package กับเซรั่ม 2 สูตร เซรั่ม Zee Pick, Nunew Pick Special Package1. mami Be Bright Babe Serum [Nunew's Pick!] Limited Edition2. mami Way to Youth Serum [Zee's Pick!] Limited Editionซึ่งภายในงาน ก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น กับการปรากฏตัวของนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใส “ซี พฤกษ์ พานิช และ นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” พร้อมผู้โชคดี 100ท่าน ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ความหน้าใสของสองนักแสดงขวัญใจคู่จิ้นชาวไทยพร้อมวันเดียวกันนี้ในช่วงเย็น จะคับคั่งด้วยชาวซนซนที่มา Fan party กว่า 2,000 คนหาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์มามิได้แล้วที่ สาขา Centerpoit Siam Square, Beautrium, KIS, Konvy.com และ ออนไลน์ออฟฟิชเชียลของแบรนด์#mami #MAMIxZeeNunew #MAMIxZeeNunewToYouFanParty2022 #ZeeNuNew #ZeePruk #Zunshine #NuNew #newcwr #ZonZon #มามิ #เซรั่มซีนุนิว #ซนซน