โมเมนต์แบบแอบๆ “เอิร์ธ ธีระภัทร์” เขินแบบตะโกน! ให้ “ฟลุ๊ค ชัชวาล” ได้ยิน

ยิ่งดู….ยิ่งฟิน กับโมเมนต์ของการแอบรัก กับซีรีส์ “แอบจองรัก (My Secret Love The series) ที่ออกอากาศอวดความน่ารัก สดใสเบอร์แรงของหนุ่ม ๆ วัยทีนทั้ง 4 คู่ ภายใต้การรังสรรค์ผลงานโดยสองผู้จัดไฟแรง “มิ้นต์-ชาลิดา” และหนุ่ม “อ้น-ณศรันย์” ของบริษัท B O YY ENTERTAINMENT และ บริษัท 411 ENTERTAINMENT แล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับนายเอกอย่างตัวละคร “คิมหันต์” นักศึกษาสโมฯ ปี 2 ผู้กุมหัวใจ..เอ้ย! ผู้ปราบความเฮี้ยวรุ่นพี่อย่าง “เมฆ” ชาวแก๊งค์ฟ้าคะนอง ยูทูปเบอร์ชื่อดังของมหาลัย ซึ่งบทนี้นั้นถูกถ่ายทอดโดนนักแสดงหนุ่มหน้าใส ยิ้มละลายใจแฟน ๆ อย่าง “ดิน (เอิร์ธ) ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล” สุดท้ายแล้วภารกิจ “คู่จิ้น” จะพัฒนาต่อเป็น “คู่จริง”โดยหนุ่ม “ดิน (เอิร์ธ) ธีระภัทร์” ผู้รับบท “คิมหันต์” กล่าวความรู้สึกนี้ว่า “หลังจากที่ซีรีส์ “แอบจองรัก” (My Secret Love The series) ออกอากาศทางช่อง 3 นั้น ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เพราะได้มีแฟน ๆ ส่งข้อความมาหา มาคอมเมนต์ทางช่องทางโซเชียล พูดคุยกันต่าง ๆ ทำให้ผมหายคิดถึง เพราะห่างหายจากหน้าจอไปนานกลัวแฟน ๆ จะลืมหน้ากัน (ยิ้ม) สำหรับเรื่องนี้ตัวละครคิมหันต์ เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ผมได้แสดงหรือได้ทำอะไรหลากหลายมาก ๆไม่ว่าจะเป็นการย้อนกลับไปสมัยเฟรชชี่ ทำงานในคณะสโมสรนักศึกษาฯ , การเต้นกิจกรรมสันทนาการ, การได้ลองการทำอาหารเมนูต่าง ๆ เพราะด้วยตัวคิมเป็นผู้มีฝีมือการทำอาหารแล้วยังมีน้องสาวที่ต้องดูแล พร้อมยังต้องดูแลคนพิเศษใกล้บ้านอย่าง “พี่เมฆ” หรือ “ฟลุ๊ค-ชัชวาล” ที่มาอ้อนฝากท้องให้ตัวคิมทำอาหารให้ทาน ครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับฟลุ๊คครั้งแรก น้องมีความตั้งใจที่จะทำงานถ่ายทอดแตะละซีนออกมาอย่างดี และยังเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มาก เวลาเข้าฉากด้วยกันเลยทำให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นมาก ๆ ตอนนี้ซีรีส์ก็ออกอากาศมาได้ครึ่งทางแล้วเรียกฟิน เขินแบบตะโกน ทั้งโมเมนต์ แอบรัก แอบคบ แอบชอบ แอบรู้สึก ที่แต่ละคู่ก็เริ่มเปิดใจกันแล้วในตอนล่าสุด แฟน ๆ รักทีมไหน เชียร์คู่ไหน ห้ามพลาดกันเลย ความเข้มข้น ความจิ้นและฟินยังมีให้ชมแบบจัดหนักจัดเต็ม ที่ผ่านมาขอบอกเลยนะครับว่าเป็นแค่ออเดิร์ฟ ๆ ยังไงผมก็ขอฝากให้ติดตามชมซีรีส์ “แอบจองรัก (My Secret Love The series) ทางช่อง 3 ดูทีวี กด33 เวลา 22.55 น. ดูมือถือกด 3Plus และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : BOYYENT กันด้วยนะครับ”