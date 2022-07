รวมตัว “แก๊ง(แฟนคลับ)มาเฟีย” ดูตอนจบพร้อมทีมนักแสดง KinnPorsche The Series บนจอยักษ์

เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ 9 ก.ค 2565 บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด ได้จัดรอบพิเศษเอาใจแฟนๆ ด้วยการจัดกิจกรรมให้เหล่าแฟนคลับแก๊งค์มาเฟียได้ร่วมนั่งชมตอนจบของซีรีส์พร้อมกันในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีนีเพล็กซ์ ภายในงานเหล่าแฟนคลับทั้งหลายได้มีโอกาสพบปะกับนักแสดงทุกคนอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับบรรยากาศการร่วมพูดคุยถึงการทำงานตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้าย โดยได้ฉายเวอร์ชัน “KinnPorsche The Series La Forte” (Uncut version) ให้ได้ชมพร้อมกัน และในตอนจบนี้พิเศษสุดๆ เพราะเพิ่มเวลามากขึ้นกว่าทุกตอนเพื่อให้เป็นตอนจบเป็นตอนที่สมบูรณ์และประทับใจทุกๆคนตลอดไปคุณปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารและผู้กำกับซีรีส์คินน์พอร์ช ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และทีมงานคุณภาพทุกคน ทุกตำเหน่ง ที่เหนื่อยและฝ่าฝันปัญหาและอุปสรรคมาด้วยกัน จนมาถึงวันสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้ ที่ได้ฉายตอนจบอย่างน่าประทับใจ และก็เป็นอีกครั้งที่คว้าทวิตเตอร์เทรนโลกไปครอบครองกับอันดับหนึ่งของ #KinnPorscheFinalEP“KinnPorsche The Series” คือออริจินัลซีรีส์วายเรื่องแรกของ iQIYI(อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย ที่มีผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันอยู่ทั่วทุกมุมโลก และซีรีส์เรื่องนี้ก็มีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยเช่นกัน ทางผู้สร้างซีรีส์อย่าง บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด ได้ประกาศความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้อีกขั้นโดยการประกาศจัด World Tour 2022 ขึ้นพร้อมให้นักแสดงทุกท่านและแฟนคลับทุกคนได้พบกัน โดยจะจัดขึ้นที่แรกคือประเทศไทย วันที่ 24-25 กค นี้ ณ. อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ซึ่งประกาศขายบัตรไปได้เพียง 17 นาที ก็ Sold out หมดเกลี้ยง ทั้งเปรี้ยง ทั้งปัง สุดๆ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้และพิเศษสุดๆ สำหรับแฟนๆ ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ทีมงานได้จัดเพิ่มรอบ Live Streaming KinnPorsche The Series World Tour 2022 ชมพร้อมกันทั่วโลก แบบ Full HD กับระบบ Live Subtitle หลากหลายภาษา ในรอบวันที่ 25 ก.ค สามารถซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางการจำหน่าย บัตร ราคา 888 บาท ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/BeOnCloudOfficial“KinnPorsche The Series” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าภูมิใจของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาชาวโลกจนได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นเป็นอีกหนึ่งการยกระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมของวงการซีรีส์ของไทย โดยถือได้ว่า “KinnPorsche The Series” คือซีรีส์สัญชาติไทยเรื่องแรกที่สามารถจัด World Tour ได้อย่างภาคภูมิใจฝีมือคนไทยรับชม “KinnPorsche The Series La Forte”(Uncut version)ได้ครบทุกตอนบนแอป iQIYI(อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com