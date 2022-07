“ปลัดแป๋ง” จัดงานแฟนมีทติ้งรูปแบบออนไลน์ คุยกับ THE BROTHERS FOUR อุ่นเครื่อง ก่อนชมเต็มๆ ใน THE BROTHERS FOUR “GREEN FIELD” LIVE IN BANGKOK 2022

เรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่คอเพลงโฟล์คซองวัยเก๋ายุค 60 จะได้เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ต THE BROTHERS FOUR “GREEN FIELD” LIVE IN BANGKOK 2022 ปลัดแป๋ง สมใจนึก เองตระกูล จัดงานแฟนมีทติ้งในรูปแบบออนไลน์พูดคุยกับ บ็อบ ฟลิก หนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนาน THE BROTHERS FOUR ก่อนที่จะขนเพลงฮิตมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคมนี้ โดยมี สินีนารถ เองตระกูล ,ผุสดี โสรัต, ดร.ชัยรัตน์ สุริยะอาภา และแฟนคลับหลากหลายวัยมาร่วมเซย์ไฮศิลปินในดวงใจกันอย่างคึกคัก ณ ร้าน เลอ แปร์ เบเกอรี่ สุขุมวิท 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมาบ็อบ ฟลิก หนึ่งในศิลปินของวง THE BROTHERS FOUR ได้เปิดเผยว่า "ขณะนี้สมาชิกทุกคนเตรียมพร้อมกันเต็มที่ เราทุกคนแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะไปพบกับแฟนคลับทุกคนที่ประเทศไทย และแน่นอนว่าเพลงเพราะๆ ของพวกเราทุกเพลง ไม่ว่าจะเป็น Try to Remember , Puff (The Magic Dragon) , 500 Miles และที่ขาดไม่ได้คือสุดยอดเพลงฮิตอย่าง Greenfield จะถูกนำมาแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างแน่นอน และมั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขไปพร้อมกับเราตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม”THE BROTHERS FOUR “GREEN FIELD” LIVE IN BANGKOK 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2565 ณ เอส ฮอลล์ โรงแรม เอส พาร์ค บัตรราคา 1,000 1,500 และ 2,000 บาท จองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือโทร 061-493 8229