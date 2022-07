“บรีส” ร่วมกับมูลนิธิ JUMP! จัด Dirt is Good Bootcamp 2022 ทั่วประเทศไทยสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ให้กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า

ในการวางแผนจัดเตรียมเนื้อหาภาคทฤษฎีและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการนำข้อมูลจากUN: Sustainable Development Goals (SDGs) and Disability มาวิเคราะห์ เพื่อเน้นให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม, สังคม, การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ, การดูแลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตบนบกและน้ำ และการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ผ่านระยะเวลา 3 วันของค่าย

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าจัดกิจกรรมโครงการร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า นำทีมโดย “ชลิยา จุลโมกข์สุชาโต” Marketing Director กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกและมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย สำหรับโครงการ Dirt is Good Bootcamp ได้ดำเนินการไปแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต, ขอนแก่น, เชียงใหม่, เชียงราย และล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียนรู้ป๋วย 100 ปี (SDG LAB by Thammasat & AIS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตบรีสเชื่อว่า โครงการ Dirt is Good จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงความรู้สึกในด้านความเห็นอกเห็นใจต่อสังคม พวกเขาจะออกเดินทางและกลายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างให้โลกนี้ดีขึ้น ผ่านการเล่นสนุกของเด็กๆ และเกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด “กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า” ด้วยแรงบันดาลใจนี้ จึงนำไปสู่กิจกรรม Dirt is Good Project Bootcamp 2022การร่วมมือกันระหว่าง Global Action Plan องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม และ JUMP! มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ในแต่ละครั้งที่จัดแคมป์ เนื้อหากิจกรรมจะถูกเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหลักของที่กรุงเทพฯ จะเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะในเมืองและปัญหาขยะพลาสติก ผ่านการเรียนรู้ ในฐานต่างๆ เริ่มที่กิจกรรมการสร้างสรรค์เรือคายัคจากขยะพลาสติก เพื่อช่วยลดจำนวนขยะและทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอีกหนึ่งกิจกรรมคือการปลูกต้นไม้บนพื้นที่อาคารโดยรอบ สร้างการเรียนรู้ในการลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในเมือง รวมถึงมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ระดมความคิด แสดงไอเดีย จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของตน ผ่านการเรียนรู้ในทฤษฎีต่างๆ โดยหวังว่ากิจกรรมที่เยาวชนเข้าร่วมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาโลก ของเราให้ดีกว่าเดิมกล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่าไปกับบรีสสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.breeze.co.th/dirtisgoodproject.html หรือ ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส ananya.eiamsherangkoon@unilever.com