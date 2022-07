กระหึ่มไปถึงโลก Upside Down! Metallica โพสต์คลิปแจมเพลง Master of Puppets กับ "เอ็ดดี้ มันสัน" แห่ง Stranger Things

ฉากสำคัญในซีรีส์สุดฮิตแห่งยุคที่ตัวละคร เอ็ดดี้ มันสัน บรรเลงเพลงกลางโลกกลับด้านกลายเป็นฉากดังแห่งตอนจบของซีรีส์ในปีที่ 4 และทำให้ผลงานของวงเมทัลระดับตำนาน Metallica กลับมากระหึ่มวงการอีกครั้งจนล่าสุดทางวง Metallica ก็ขอเล่นกับกระแสนี้ด้วย ด้วยการโพสต์คลิปที่พวกเขาแจมเพลงนี้กับตัวละครของดาราหนุ่ม โจเซฟ ควินน์ ในเรื่อง"มันบ้าไปแล้ว" Metallica เขียนใน IGคลิปมีคนเข้าไปกดชมหลักสิบล้าน และมีคนกดไลค์หลายล้านในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นยอดสตรีมมิงของ Master of Puppets ก็พุ่งสูงขึ้นถึง 650.3% หลังจาก Stranger Things ออกอากาศด้วยโดยตัวละคร เอ็ดดี้ มันสัน ได้ใช้กีตาร์ Warlock เปิดคอนเสิร์ตที่เจ้าตัวบอกว่าเป็น คอนเสิร์ตที่เมทัลที่สุดตลอดกาล จนกึกก้องไปทั่วโลก Upside Down เพื่อช่วยเพื่อน ๆ ในการต่อสู้กับเจ้าปีศาจ Vecnaที่น่าสนใจก็คือเสียงกีตาร์ในซีรีส์ยังเป็นฝีไม้ลายมือของคนใกล้ตัววง METALLICA เองด้วย โดยมือเบสของวง METALLICA ได้โพสต์ภาพจากซีรีส์ พร้อมภาพเบื้องหลัง ที่เปิดเผยให้เห็นว่าคนที่มาช่วยเล่นกีตาร์เสริมในเพลงนี้ในเวอร์ชั่นหนังก็คือลูกชายของเขานั่นเองตัวของ เทร ทรูฮีโย นั้นถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา เคยร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับตั้งแต่อายุแค่ 12 และยังผ่านการเล่นดนตรีกับวงดัง ๆ มากมายส่วนผู้รับบทเอ็ดดี้ขาร็อกแห่ง Stranger Things ก็ไม่ธรรมดา เพราะเป็นขาร็อกเช่นเดียวกัน โดยเขาเล่นกีตาร์ในหนังเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับบทนี้ด้วยการฟังเพลงเฮฟวีเมทัลอย่างหนัก ซึ่งแม้จะเป็นคนหนุ่มวัย 29 ปี แต่เขาก็ยืนยันว่าตัวเองชอบดนตรีแขนงนี้จริง ๆและจุดเริ่มต้นของความประทับใจในดนตรีร็อกของเขา ก็มาจากหนัง School Of Rock นั่นเอง จน โจเซฟ ควินน์ พยายามหัดเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ 7 ขวบ และกลับมาฝึกอย่างจริงจังในช่วง COVID ระบาดเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับ Stranger Things โดยเฉพาะ