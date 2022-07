นาทีชีวิตที่รอไม่ได้! “นายพลดอลลาร์” เข็น “คุณหญิงแมงมุม” เข้าห้องไอซียูเอง! จากชั้น 10 มาชั้น 3 ใช้เวลา 3 นาที

ส่งกำลังใจให้เป็นอย่างมาก สำหรับสามีของหรือภรรยา หลังจากที่ได้โพสต์อินสตาแกรม หลังกลางดึกช่วงเวลา 04.30 น. โดยระบุว่าได้เข็นคุณหญิงแมงมุมส่ง ICU ด่วน พร้อมข้อความว่า Tonight at 4.30 am in the morning, mangmoom needs an Emergency transfer to icu for shortnage of breath, massive pian, and agitation.ผมเข็นลงมาเองเลย รอพยาบาลเเละคนเข็นคงไม่ไหว speed response is very vital to suvival of the patients! จัดไป ซิ่งจากชั้น 10 มา icu ชั้น 3 ใช้เวลาเพียง 3 นาที โชคดีหลังจากที่ให้ยาไป แล้วเขาสงบลง”ซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ไป คนในวงการบันเทิงและแฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณหญิงแมงมุมและเสธ.ดอลลาร์เป็นจำนวนมาก