แก๊งค์แร็ปเปอร์เตรียมตัวขึ้นยาน คอนเสิร์ตที่ห้ามพลาด “RAPPER WARS CONCERT”

ไม่บ่อยครั้งนัก ที่ศิลปินแร็ปเปอร์ตัวจริงของวงการไทยจะมาแสดงคอนเสิร์ตและรวมตัวกันขนาดนี้ โดยผู้จัด แมน ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ จัดเต็มคอนเสิร์ต RAPPER WARS (สงครามแร็ปเปอร์ ) โดยดึงศิลปินแถวหน้าของวงการแร็ปเปอร์ กอล์ฟ F.HERO , YOUNGOHM (ยังโอม) , โต้ง TWOPEE ,LAZYLOXY ( เลซีล็อกซี) กับบรรยายกาศ light and sound ของ space plus ที่ลงทุนไปกว่า 100 ล้านบาทภายในธีมอวกาศ “STARWARS”สงครามระหว่างแร็ปเปอร์ชั้นนำของเมืองไทย ผู้จัดงาน แมน ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ เผยว่า เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ห้ามพลาด หลังจากที่สถานะการณ์ ในประเทศดีขึ้น กระแสเรียกร้องจากแฟนๆที่อย่างผ่อนคลาย อยากสนุก เราก็คิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา ลองคิดภาพตามแร็ปเปอร์เมืองไทยมารวมตัว แถมบรรยากาศยังมาพร้อม ธีมอวกาศ “STARWARS” ทุกคนในงานชวนเพื่อนชวนแก๊งค์แต่งตัวแบบชิค ๆ ปังๆ จะมันส์ขนาดไหน สถานที่จัดงานไม่ต้องพูดถึงแสง สี เสียง อลังการแน่นอนคับ ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เลย ใครที่ชอบความมันส์ ผมอยากให้มาลองกันคับวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น สถานที่ SPACE PLUS RCA ราคาบัตร 2,000 /3,000/ 4,000บาท ขายบัตร 9 กรกฎาคม นี้ ที่ www.handmadeticket.com#rapperwars #สงครามแร็ปเปอร์ #handmadeclub