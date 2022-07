ใครจะต้าน!! LAZYLOXY and SAMBLACK โชว์สปิริต สุดเซอร์ไพรซ์ เสิร์ฟความสุขปลุกฟีลฉ่ำให้ #เด็กหัวการค้า สนุกท้าสายฝน

ม.หอการค้าไทย จัดเต็มความสนุก ปลุกมูฟเม้นท์แห่งความสุขให้ #เด็กหัวการค้า ผ่านเทศกาลดนตรีครั้งใหม่อย่างยิ่งใหญ่กับงาน UTCC Music Friends Fest สุดปังด้วยคอนเซ็ปต์ Galaxy of Dreams อันแน่นศิลปินเลือดใหม่ไฟแรงขึ้นโชว์แบบเต็มวง ไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดคิวท์อย่าง Berry Berry บอยแบนด์สายโอปป้าหล่อฟินจากวง XI และวงดังน้องใหม่ Yes Indeed Band ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความฮือฮากลางสยามสแควร์มาแล้ว ก็มาร่วมสร้างความคึกคักตลอดงานตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำ แต่ด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องยุติการแสดงอย่างกระทันหัน แต่ 2 หนุ่ม LAZYLOXY and SAMBLACK ที่มาสแตนบายรอขึ้นเวทีเป็นโชว์สุดท้ายนั้นพร้อมกว่าฝน! ขอโชว์สปิริตเรียกคืนความสนุกอีกครั้งให้เด็กหัวการค้า และเหล่าเอฟซี ด้วยโชว์ดนตรีสดส่งท้ายความมันส์ สร้างบรรยากาศความฟินแบบฉ่ำ ๆ ในค่ำคืนวันศุกร์แห่งความสุขของเด็กหัวการค้า ที่ผ่านมาขอบคุณทุกแรงใจจากทุกศิลปินและเอเนอจี้ของทีมผู้จัด เด็กหัวการค้า ที่ร่วมเติมเต็มให้ Galaxy of Dreams เป็น Galaxy ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสนุกแบบสุดใจ แล้วเราจะกลับมาร่วมกันสานต่อความสุขปลุกพลังแห่งฝันกันอีกครั้ง อย่างแน่นอน