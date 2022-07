4 นักแสดงรุ่นใหม่ ถ่ายทอดซีรีส์ Y ลงจอตั้ง ในแพลตฟอร์ม Tiktok

ซีรีส์จอตั้ง หรือ จอแนวตั้ง เป็นสื่อบันเทิงรูปแบบใหม่ เพราะการดูมือถือในแนวตั้งนั้นสามารถใช้มือข้างเดียวถือและควบคุมหน้าจอสะดวกสบายกว่าแนวนอน ทำให้ดูได้ทุกๆที่ทุกสถานการณ์ จึงเข้าถึงคนดูได้มากกว่าและตอบโจทย์ในการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ แอพพลิเคชัน Tiktok เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง แชร์ คอนเทนท์วิดีโอสั้นที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 689 ล้านคนจากทั่วโลกและมีผู้ใช้ในประเทศไทยมากกว่า 35.8 ล้านคน เป็นช่องทางที่เข้าถึงคนดูได้เป็นจำนวนมากโดยไม่นานมานี้ บริษัท จินเล่อ มีเดีย เวิร์ค จำกัด โดยผู้กำกับซีรีส์ชื่อดัง และ ผู้บริหาร บริษัท จินเล่อ มีเดียร์ เวิร์ค จำกัด ได้มีการเปิดตัวซีรีส์จอตั้ง บทแพลตฟอร์มของแอพพลิเคชั่น TikTok ทั้งหมด 3 เรื่อง เรื่องละ 20 ตอน ได้แก่เรื่อง ”ไอ้ต้าวครับ ไม่รักผมเหรอ“ หรือ I’m your boyy , “เสกรักปักใจเธอ” หรือ Love Spell และ เรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้อย่าง “สถานะรักเธอ” หรือ In a relationship ที่นำแสดง โดย “นาย” ตฤณ สัมมาทรัพย์, “พี” พีรณัฐ อธิคมนันทะ “เกรน” อรรถพันธ์ ขัดแก้ว และ “แพนเตอร์” อติศักดิ์ ฐานะวันดี ซึ่งซีรีส์ดังกล่าวถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากในแลตฟอร์มของ TikTok แล้ว ยังได้มีการนำมารวมเรื่องออกอากาศในช่อง Youtube อีกด้วย“การทำซีรีส์จอตั้งบน TikTok คือ การทำเนื้อหาที่ท้าทายมาก เพราะต้องให้ผู้คนสนใจเราภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆ อีกทั้งยังต้องสร้างความผูกพันระหว่างตัวละครในเรื่องกับผู้ชมให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น TikTok คือสนามแข่งขันไอเดียของเหล่าครีเอเตอร์ และ เป็นช่องทางการทำการตลาดทางเลือกใหม่ สำหรับสินค้าและบริการร่วมกับตัวคอนเทนต์ หรือ ซีรีส์เอง เพื่อการประชาสัมพันธ์ การมองเห็น และเข้าถึงตัวสินค้าและบริการต่างๆ ได้” คุณหยวน ตฤนธัฬห์ กล่าวสำหรับ ซีรีส์ “สถานะรักเธอ” หรือ In a relationship ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องราวของ “โตโน่” (รับบทโดย นาย ตฤณ) เกมเมอร์หนุ่มที่ฝันอยากโลดแล่นเป็นดาวเด่นในโลกออนไลน์ด้วยการสตรีมเมอร์เกม แต่ต้อมาถูกสกัดดาวรุ่ง โดย “บอส” (รับบทโดย พี พีรณัฐ) หนุ่มฮอตที่มีคนติดตามมากมายในโลกออนไลน์อยู่ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ “บอส” มาคอมเม้นท์ที่โพสของ “โตโน่” ว่า “ห่วย” ศึกการดวลเกมของทั้งคู่จึงเริ่มต้นขึ้นภายใต้การเดิมพันด้วยคำท้าที่ผู้แพ้จะต้องทำตามคำสั่ง 3 ข้อของผู้ชนะ แล้วเมื่อผลออกมาบอสเป็นฝ่ายชนะ คำสั่งทั้ง 3ข้อจึงเกิดขึ้น แต่โตโน่ก็ต้องมาติดกับข้อสุดท้ายที่บอสสั่งขอให้เป็นแฟนกัน โดยมี “ปอเจ็ด” (รับบทโดย เกรน อรรถพันธ์) เพื่อนสนิทของโตโน่ และ เตอร์ (รับบทโดยแพนเตอร์ อติศักดิ์) น้องชายของบอสเป็นตัวผลักดันสถานะของเขาทั้งคู่ให้เกิดขึ้น ความสนุกสนานของซีรีส์จอตั้งจะเป็นอย่างไร มีข้อดีและมุมมองภาพและการนำเสนอที่จะแตกต่างซีรีส์ที่เคยๆ ชมมากันมากน้อยแค่ไหน สามารถติดตามเรื่องราวของซีรีส์ทั้ง 3 เรื่อง รวม 60 ตอน ได้ใน TikTok : jinloeofficial หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @jinloeofficial หรือ เฟสบุ๊ค Jinloe The Series​ สถานะรักเธอ” In a relationshipนาย ตฤณ IG : ninesz_99พี พีรณัฐ IG : pearanutpเกรน อรรถพันธ์ IG : grain_attaphunแพนเตอร์ อติศักดิ์ IG : pan_ter22