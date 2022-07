"นุสบา" ควงสามี "บี พุทธิพงษ์" ดินเนอร์หวาน ฉลองรักครบรอบ 23 ปี

แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักก็ยังหวานแหววไม่มีแผ่ว แถมมีโมเมนต์น่ารักๆ กุ๊กกิ๊กมาให้ได้ยิ้มตามเรื่อยๆ สำหรับคู่ของนักแสดงสาว "นุสบา ปุณณกันต์" กับสามี "บี พุทธิพงษ์" ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็จับมือกันเดินผ่านเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์มาถึง 23 ปีแล้วงานนี้ "นุสบา" ได้โพส์ภาพที่สามีพาไปดินเนอร์ ฉลองครบรอบรัก 23 ปี ลงในอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า "มีหนุ่มชวนเดททีไรใจอ่อนทุกที #Myironman #23rdanniversary Love you to the moon and back"ขณะที่หนุ่ม "บี พุทธิพงษ์" ก็ลงภาพคู่เช่นกัน พร้อมข้อความว่า "23 ปีแล้วนะ เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันหยุด ได้ผ่านเรื่องราวมากมาย มีทั้งสุข ทั้งทุกข์ ทั้งสนุก ทั้งเหนื่อยล้า แต่เราก็ผ่านมันมาได้ เพราะเราไม่เคยปล่อยมือกัน เราแก้ปัญหาทุกอย่างไปด้วยกัน ความเข้าใจคือคำตอบที่ทำให้เราผ่านทุกอย่างมาได้ ขอบคุณจริงๆที่ไม่ทิ้งกัน ขอบคุณที่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้เมื่อ 23 ปีที่แล้ว ปีนี้เราเริ่มด้วยการไปทำบุญ ไหว้พระกราบท่านพ่อลี ที่วัดอโศการาม แวะไปเที่ยวบางปู เย็นไปทานข้าวกันสองคนเหมือนทุกปี จบลงที่รอยยิ้มที่น่ารักของผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกของผม Happy anniversary นะครับ"