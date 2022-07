โพสต์ภาพคู่ว่าที่ภรรยาสาวนอกวงการครั้งแรกวันนี้ (8 ก.ค. 65) พระเอกหนุ่มก็โพสต์พร้อมใบทะเบียนสมรส เรียกที่รัก ทำเอาเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยซึ่ง คุณแม่คุณแม่ของเวียร์ ก็ได้อัปไอจีสตอรี่เป็นภาพของ วิกกี้-เวียร์ ถือทะเบียนสมรส พร้อมเขียนคำอวยพรว่า "Wishing the two of you a lifetime of happiness together I am always here for you lots of love" (ขอให้ลูกทั้งสองมีชีวิตที่มีความสุขด้วยกัน แม่จะอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อลูกๆ… รักมาก)