m.flowentertainment บวงสรวงและแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ใหม่ “Coffee Melody The series เพลงที่รัก”

หลังจากประกาศตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ในงาน "3plus line up 2022" งานประกาศผังรายการเตรียมออนแอร์ผ่านทางช่อง 3 ก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ “Coffee Melody The series เพลงที่รัก” ออกมาให้เห็นถึงความหวานของ 2 หนุ่มที่เรียกได้ว่า กาแฟยังหวานก็ว่าได้โดย m.flowentertainment นำทีมโดยมิ้นท์ วรัญลักษณ์ พรประวีร์วรกุล และเติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก จับเอา “พาเวล-นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์” ที่เคยแสดงฝีมือให้ได้เห็นกันแล้วใน “2Moons2 the series ” สร้างกระแสหนุ่มวิศวะมาดเท่ มาเปลี่ยนคาเรคเตอร์เป็นบาริสต้ามาดหล่อ แสนอบอุ่น ประกบคู่กับ “เบนซ์-ภานุพันธ์ วงศ์จร” หนุ่มน้อยสายคิวท์ ที่เคยฝากผลงานไว้ใน ซีรีส์ “Call It What You Want จะรักก็รักเหอะ” มารับบทเป็นนักแต่งเพลงสายอ่อย ที่จะมาตามหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงรักได้ผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง นัท ณัฐชัย เครือเสนา มากำกับผลงานชิ้นนี้ ร่วมด้วย ต้า ตฤณภัทร ลีลาพิพัฒน์กุล หรือ ต้า ก่อนสามสิบ ปาล์ม วีรภัทร เฉลิมพรประภา และเหล่าทัพนักแสดงอีกมากมาย ที่ขนกันมาร่วมงานบวงสรวงแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดี จากแขกทุกท่านที่มาร่วมงาน ถึงอากาศจะร้อนแต่ทุกคนเต็มที่กับการทำพิธีครั้งนี้มากๆ เพื่อหวังให้ดังและเป็นที่ชื่นชอบจากผู้ชมทุกท่านเรื่องราวในซีรีส์จะเป็นอย่างไรต้องรอติดต่อ “Coffee Melody เพลงที่รัก” ทุกวันจันทร์ เวลา 23.00.น เริ่ม 18 กรกฎาคมนี้เป็นตอนแรก ทางช่อง3HD และรับชมย้อนหลังได้ทาง 3Plus#coffeemelodytheseries #coffeemelodyเพลงที่รัก #ch3thailand #ดูทีวีกด33 #ดูมือถือกด3plus