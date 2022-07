“บิวตี้ แกเลอรี” ห้างเซ็นทรัล ประกาศความสำเร็จรางวัล “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022”

กิจกรรมเปิดโหวตผลิตภัณฑ์ความงามแห่งปี ดันยอดพุ่ง 55% มัดใจลูกค้ามิลเลนเนียลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดย แผนกบิวตี้เดสติเนชั่นเบอร์ 1 ของเมืองไทย ประกาศความสำเร็จรางวัลภายใต้แคมเปญใหญ่ห้างเซ็นทรัลที่อยู่เคียงข้างให้ความสุขกับคนไทยมาตลอด 75 ปี ล่าสุดได้ปลุกตลาดความงามระดับไฮเอนด์ให้กลับมาคึกคักในไตรมาสที่สอง ทำให้ยอดขายในช่วงแคมเปญ มีการเติบโตเกินเป้าที่วางไว้มากกว่า 55% พร้อมเผยข้อมูลสำคัญหลังสิ้นสุดแคมเปญพบกลุ่มลูกค้าใหม่เป็นกลุ่ม “เจนแซด-มิลเลนเนียล (Gen Z - Millennial)” ที่ร่วมเทคะแนนมากที่สุดให้แบรนด์บิวตี้ทั้ง เมคอัพ น้ำหอม สกินแคร์ และ สุดยอดแบรนด์ในดวงใจ สะท้อนความมั่นใจของกลุ่มลูกค้าทุกวัยประธานบริหารฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “รางวัล ‘Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022’ ที่เรามอบให้แบรนด์บิวตี้ที่ได้รับการโหวตนั้นเป็นเสียงสะท้อนแห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพจากผู้บริโภค ที่เราเชื่อว่าเสียงจากลูกค้าคือรางวัลที่แท้จริง โดย ‘Beauty Galerie’ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นับเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์ดังระดับโลก ตลอดระยะเวลา 75 ปีแห่งการก่อตั้งห้างเซ็นทรัลเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจรีเทลที่ครองใจลูกค้าคนไทยเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด นับจากนี้เราจะเดินหน้าคัดสรรแบรนด์ความงามระดับโลก พร้อมกับภารกิจการนำเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ทั้งสกินแคร์ เมคอัพ และน้ำหอม”“แคมเปญ Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022 ได้สร้างสีสันให้กับวงการบิวตี้พร้อมปลุกตลาดสินค้าความงามระดับไฮเอนด์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการโหวต โดยหลังสิ้นสุดแคมเปญนี้ แผนก Beauty Galerie ประสบความสำเร็จด้านยอดขายสูงสุด เห็นได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 55% ตลอดแคมเปญ ในจำนวนนี้มีลูกค้ากลุ่มใหม่ คิดเป็น 40% นอกจากนี้ ยังพบว่าสามารถสร้างฐานผู้ติดตามเพิ่มขึ้นใน Social Media Platform มากกว่า 150% ที่สำคัญผลโหวตยังพบว่า ลูกค้าที่มาร่วมโหวตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม มิลเลนเนียล (Millennial) อายุระหว่างวัยเรียนและเริ่มเข้าสู่ชีวิตทำงาน ขณะที่ลูกค้าแฟนคลับเหนียวแน่นของห้างเซ็นทรัลก็ยังคงร่วมสนุกเหมือนเดิม ทำให้เห็นว่าห้างเป็นที่เชื่อใจของคนทุกกลุ่มทุกวัย” รวิศรา กล่าวทั้งนี้ ทางห้างเซ็นทรัลขอร่วมแสดงความยินดีกับที่สุดแห่งรางวัลที่แต่ละแบรนด์ได้รับทั้ง 15 รางวัล เพราะเราเชื่อว่าทุกเสียงของลูกค้ามีความหมายกับเรา โดยแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลทั้ง 15 รางวัล ได้แก่• หมวด Best Skincare 2022 รวม 6 รางวัล ได้แก่ Biotherm Life Plankton™ Elixir ได้รางวัล Best Serum, La Mer Crème de la Mer ได้รางวัล Best Moisturizer, SK-II Facial Treatment Essence ได้รางวัล Best Essence, Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex ได้รางวัล Best Eye Cream, Three Balancing Cleansing Oil R ได้รางวัล Best Facial Cleanser และ Shiseido The Perfect Protector ได้รางวัล Best Sunscreen• หมวดเมคอัพ Best Make Up 2022 รวม 4 รางวัล ได้แก่ Dior Lip Glow ได้รางวัล Best Everyday Lipstick, Nars Light Reflecting Foundation ได้รางวัล Best Foundation, Laura Mercier Foundation Powder ได้รางวัล Best Powder, Lancome Grandiose Mascara ได้รางวัล Best Eye Liner & Mascara• หมวดน้ำหอม Best Fragrance 2022 รวม 2 รางวัล ได้แก่ Chanel Chance Eau Tendre Eau De Parfum ได้รางวัล Best Fragrance for Women และ Dior Sauvage Elixir ได้รางวัล Best Fragrance for Men• และ รางวัลพิเศษกับสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Service Excellence ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ CLARINS สุดยอดแบรนด์ที่ลูกค้าได้ลงคะแนน ที่ เคาน์เตอร์ใน Beauty Galerie ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, Best Seller ได้แก่ Dior สุดยอดแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในแคมเปญ Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022 และปิดท้ายที่รางวัล Best Customer’s Choice ได้แก่ Dior สุดยอดแบรนด์ในดวงใจที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดและเพื่อฉลองการประกาศรางวัล “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022” ห้างเซ็นทรัลขอมอบคำขอบคุณให้บิวตี้เลิฟเวอร์ด้วยข้อเสนอสุดเอ็กคลูซีฟจาก Top 5 แบรนด์ผู้เข้าชิง ด้วยแคมเปญ “75th Central Beauty Awards Winner” ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 65 – 4 ส.ค. 65 นอกจากนี้สาวกบิวตี้สามารถช้อปไปลุ้นรางวัลไป ทั้ง สกินแคร์ เมคอัพ น้ำหอม รับฟรี! คูปองแทนเงินสดสูงสุด 5,000 บาท ลดเพิ่มสูงสุด 27.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน 2 เท่าของยอดช้อป และยังลดเพิ่มออนท็อปสูงสุด 30% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ที่ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทุกช่องทางช้อปปิ้งของทางห้าง#Central75thAnniversaryBeautyAwards #Central75thAnniversary #CentralBeautyAwards #CentralBeautyclub