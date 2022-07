ONE Esports และแมริออท บอนวอย เปิดตัว Gamer’s Paradise ซีรีส์เกมวาไรตี้ ทอล์กโชว์ใหม่ล่าสุด

ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์แห่งวัฒนธรรมสากลของกีฬาอีสปอร์ตสได้อย่างสบายๆ ในบ้าน ผ่านซีรีส์เกมวาไรตี้ ทอล์กโชว์ ชุดใหม่ เริ่มออกอากาศครั้งแรกในทุกช่องทางดิจิทัลของในวันที่ 4 กรกฎาคมผลิตรายการโดย ONE Esports บริษัทย่อยของ ONE Championship™ (ONE) และนำเสนอรายการโดยแมริออท บอนวอย โปรแกรมการเดินทางของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลที่ได้รับรางวัลมากมาย รายการ Gamer’s Paradise คือ ซีรีส์วาไรตี้ทอล์กโชว์ 15 ตอน รายการใหม่นี้เสนอเนื้อหาที่ยกย่องความหลากหลายของวัฒนธรรมการเล่นเกมและกีฬาอีสปอร์ตสทั่วทั้งอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามGamer’s Paradise นำเสนอนักกีฬาอีสปอร์ตสที่เก่งที่สุด, อินฟลูเอนเซอร์ และนักเล่นเกมที่มีความสามารถ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในวงการ โดยแต่ละตอนจะมีธีมเรื่องหลัก ตั้งแต่การดำดิ่งสู่เกมต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จนถึงการสำรวจเทรนด์ของวงการอย่างละเอียด โดยชื่อตอนต่างๆ สามารถดูได้ใน Appendix 1 แต่ละตอนจะมีไฮไลต์ที่โรงแรมและรีสอร์ทจากเครือของแมริออท บอนวอยในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางเหล่านี้ ผ่านมุมมองของการเล่นเกมโปรแกรมดำเนินรายการโดย “Super Host” ที่เป็นยอดนิยม และพิธีกร Eri Neeman พร้อมด้วย MikaFabs แห่ง ONE Esports สำหรับ Eri เขาเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ชั้นนำของอีสปอร์ตหลายรายการ และหลายทัวร์นาเมนต์ อย่าง ESL ONE Manila 2016, ESL ONE Birmingham 2019, Manila Masters และ REV Major สำหรับ MikaFabs เธอเป็นทั้งนักเขียน โปรดิวเซอร์ และพิธีกรอีสปอร์ตสซึ่งจัดทัวร์นาเมนต์ทั้งระดับประเทศ และระดับอินเตอร์เนชันแนลหลายรายการ อาทิ Valorant และ League of Legends: Wild Riftแฟนๆ สามารถตั้งตารอผู้มีความสามารถด้านการเล่นเกม และอีสปอร์ตสทางซีรีส์นี้ได้ และยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากแมริออท บอนวอย โดยการเข้าร่วมชมโชว์ทางออนไลน์ แขกในรายการมีทั้ง Teddy ผู้เล่น League of Legends จากทีม Kwangdong Freecs ของเกาหลี Sheever ตัวละครและโฮสท์จากเกม Dota2, Kawano ผู้เล่นเกม Street Fighter ชาวญี่ปุ่น, Edward และ OHEB ผู้เล่นเกม Mobile Legends: Bang Bang ทีม Blacklist International จากฟิลิปปินส์, Kiyo ผู้เล่นคอสเพลย์ และสตรีมเมอร์ชื่อดังจากสิงคโปร์, Clara Mongstar ตัวละครในเกมจากอินโดนีเซีย และ Megan Young จากฟิลิปปินส์ และอีกมากมาย ลิสต์รายการทั้งหมดสามารถดูได้ที่ Appendix 1แต่ละตอนแบ่งออกเป็น 5 เนื้อหาย่อยที่ต่อเนื่องกันหัวข้อเนื้อหาย่อยรายละเอียดThe Pulseผู้เชี่ยวชาญและบรรดาเซเลบในวงการเกม ร่วมกันเสวนาหัวข้อการเล่นเกม และอีสปอร์ตสที่มาแรงที่สุดHero Story (เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ)สัมภาษณ์แบบละเอียดกับฮีโร่และคนดังด้านอีสปอร์ตคนโปรด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้น และค้นพบสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อตามล่าความฝันGamer’s Haven (วันหยุดจากเกม)วันแห่งการพักผ่อนกับโรงแรมของแมริออท ให้คนดังแห่งอีสปอร์ตและวงการเกม ได้หยุดพักอย่างเต็มที่Side Questนำเสนอโลกของวิดีโอเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยจะโฟกัสที่วิดีโอเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากสถานที่จริงHouse Partyพิธีกรและแขกที่ปรากฎตัวในแต่ละตอน จะร่วมเล่นเกมในปาร์ตี้ที่มีธีมต่างๆGamer’s Paradise จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในทุกช่องดิจิทัลของ ONE Esports รวมทั้ง AfreecaTV, Facebook, Twitch และ YouTube ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. (GMT+8) รายการจะออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ พร้อมซับไตเติ้ลในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย, เมลายู, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ตากาล็อก, ไทย, และเวียดนาม ตัวอย่างรายการ Gamer’s Paradise ปล่อยให้สาธารณชนชมแล้ววันนี้ สามารถรับชมได้ ที่นี่“จุดมุ่งหมายของ Gamer’s Paradise เพื่อยกย่องกีฬาอีสปอร์ตส และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศ (ecosystem) และวงการกีฬาอีสปอร์ตสแก่ผู้ชม ตลอดจนการแชร์เรื่องราวของฮีโร่เกมและอีสปอร์ตส ผู้จุดประกายโลกด้วยความแข็งแกร่ง ความหวัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ ซีรีส์นี้จะมีให้ชมในโรงแรมของแมริออท บอนวอยทั่วภูมิภาคเอเชีย แมริออท บอนวอยคือโปรแกรมการเดินทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกมเมอร์มืออาชีพ ผู้ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาคือ การเดินทาง” คาร์ลอส อลิมูรัง ซีอีโอของ ONE Esports กล่าว“เราร่วมทีมกับ ONE Esports ในรายการ Gamer’s Paradise เพื่อแสดงออกถึงการเดินทางที่ดีทั้งในรูปแบบเสมือนจริง และในบรรยากาศจริงของแมริออท บอนวอย มาสู่เกมเมอร์ทั่วภูมิภาค ซีรีส์นี้มีรากฐานที่การเดินทาง และเราหวังว่าจะได้แสดงให้เห็นว่าโลกดิจิทัล และโลกของเกมสามารถสร้างแรงบันดาลใจ พลัง และสร้างชุมชนจากพลังของการเดินทาง” จูลี เพอร์เซอร์ รองประธาน การตลาด สมาชิกและหุ้นส่วน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียแปซิฟิก กล่าว “มีการร่วมงานที่ยอดเยี่ยมกับ ONE Esports ในการทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จ และเรามั่นใจว่า Gamer’s Paradise จะเป็นมุมมองที่น่าตื่นเต้นที่ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ชม”Appendix 1 ลิสต์ตอนต่างๆ ของ Gamer’s ParadiseEpisode TitleAir DateGuestsEPISODE 1:Mobile Legends Pt. 14 ก.ค.• Leo Gaming• Mara Aquino• Momochan• UomiEPISODE 2:Mobile Legends Pt. 211 ก.ค.• Arashi• Edward• Leo Gaming• Manjean Faldas• OhebEPISODE 3:League of Legends Pt. 118 ก.ค.• Autolose• Gorilla• Jeonghyun Lee• Qontra• TeddyEPISODE 4:League of Legends Pt. 225 ก.ค.• Ashley Kang• Autolose• Chawy• QontraEPISODE 5:Retro Video Games1 ส.ค.• Aya Ezmaria• Gloco• Shinya Sunakawa• UmeandharaEPISODE 6:Fighting Games (Street Fighter and Tekken)8 ส.ค.• Kaori Horiuchi• Pica Lozano• PochSpice• XianEPISODE 7:Sports Games (FIFA and NBA 2K)15 ส.ค.• Diego Dario• Fardhino• Jutt Sulit• Mikee ReyesEPISODE 8:Videogame Subcultures22 ส.ค.• Fox• Kawano• Kiyo Cosplay• RenzosaurusEPISODE 9:Dota Pt. 129 ส.ค.• Cherzinga• Johnxfire• Mushi• WolfEPISODE 10:Dota Pt. 25 ก.ย.• Cyberclasher• Johnxfire• Sheever• WolfEPISODE 11:Arena of Valor12 ก.ย.• Guiang Gaming• HybridX• Kaisaya• MemarkzEPISODE 12:Asian Esports Landscape - Mobile Games19 ก.ย.• Aeterna• Laphel• Rockhart• SkyweeEPISODE 13:Asian Esports Landscape - PC Games26 ก.ย.• Butters• Edwin• Midnight• Pinda PandaEPISODE 14:Asian Esports Landscape - Console Games3 ต.ค.• Ai Negishi• Aya Ezmaria• Chin Valdes• PochSpiceEPISODE 15:Season Finale