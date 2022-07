เปิดตัว “HYPE TRAIN” ค่ายเพลงน้องใหม่ พร้อมรันวงการเดบิวต์ศิลปินน้องใหม่ “MINYMYNX”

การจับมือกันครั้งแรกระหว่าง “HYPE TRAIN GROUP” ค่ายเพลงมาแรงที่ดันคนมีไฟทางดนตรี ขับเคลื่อนความฝันไปบนรถจักร เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในวงการเพลง ควบคุมการบริหารโดย NINO หรือ นีโน่-เกริก ชาญกว้าง” โปรดิวเซอร์ฮิปฮอป ที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเขา เพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ เจ้าพ่อแรปเปอร์อย่าง F.HERO, LAZYLOXY, OG-ANIC, MILLI, TWOPEE เป็นต้น ประกาศจับมือค่ายเพลงสากลอันดับหนึ่ง “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” นำทีมโดย “Adam Granite” และ “Calvin Wong” สองผู้บริหารที่คร่ำหวอดในวงการเพลงระดับโลกการทำงานร่วมกันระหว่างสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ “HYPE TRAIN GROUP” ภายใต้การนำของ “NINO” มีเป้าหมายเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ พร้อมผลักดันศิลปินหน้าใหม่ ฝีมือดี เพื่อสร้างสีสันให้กับวงการเพลง โดยมองว่า “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” คือค่ายเพลงที่ครองตลาดเพลงระดับโลก ทั้งยังมีศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศอยู่ในมืออีกมากมาย ซึ่งจุดแข็งข้อนี้ของ “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” จะช่วยผลักดันให้ “HYPE TRAIN GROUP” มีความแข็งแรงกว่าเดิม โดยคาดหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ในค่ายได้โชว์ศักยภาพ ความสามารถ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดเพลงทั้งใน และต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นปัจจุบัน “HYPE TRAIN” คือ Sub-Label ภายใต้ “HYPE TRAIN GROUP” โดยวันนี้มีศิลปินในค่ายด้วยกันทั้งหมด 7 คน ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และสไตล์ที่โดดเด่น ได้แก่ SPRITE หรือ สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ, SEEDAA THEVILLAIN หรือ มด-ชนาพร อ่ำอำไพ, ICEACE หรือ ไอซ์-ธิติวัฒน์ เกษตรเวทิน, GUYGEEGEE หรือ กาย-กล้าไม้ ไมเกิ้ล, OG BOBBY หรือ บ็อบบี้-พิศลย์ พลธิระเสถียร, DON KIDS (ดอน คิดส์) ปิดท้ายด้วย ESKIIMO (เอสกิโม) หรือ ธฤต พิชัยรัตน์นอกจากนี้ “NINO” ยังประกาศเปิดตัวค่ายเพลงใหม่อีกค่ายในชื่อว่า “NEW WAV. Entertainment” ซึ่งเป็น Sub-Label ภายใต้ “HYPE TRAIN GROUP” พร้อมเดบิวต์ศิลปินสาวคนแรกของค่ายด้วย MINYMYNX (มินนี่มิงซ์) หรือ เพชรชมพู พันธิสุนทร ที่มาพร้อมกับความสามารถทางดนตรีเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้น การแรป หรือการแต่งเพลง โดย MINYMYNX เปิดตัวเพลงแรกด้วยเพลงสากลในชื่อว่า “LIES” จัดเต็มด้วยคาแรคเตอร์สาวเท่ เตรียมมัดใจแฟนเพลงได้ไม่ยาก สามารถฟังพร้อมกันแบบ Official ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคมนี้ไม่เพียงเท่านี้ “NEW WAV. Entertainment” ยังมีอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มน่าจับตามองอย่าง TAMP (แทมป์) หรือ พงษ์ประวิตร ศรีธรรมธนา มาพร้อมกับผลงานเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ ที่โชว์ความเป็นตัวของตัวเอง โดยจะปล่อยออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้การร่วมงานของสองค่ายเพลงระหว่าง “HYPE TRAIN GROUP” และ “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” จะขับเคลื่อนวงการเพลงให้มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับ “MINYMYNX” (มินนี่มิงซ์) หรือ เพชรชมพู พันธิสุนทร เป็นศิลปินสาวเท่ วัย 20 ปี มี Passion ทั้งการร้อง การเต้น การแรป หรือการแต่ง Rhyme เธอคนนี้มีครบ! ในแบบฉบับของตนเอง ต่อมาได้สมัครประกวดร้องเพลงในรายการดัง “Show Me The Money Thailand Season 2” ด้วยบุคลิกที่แตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ เมื่อทุกครั้งที่เธอจับไมค์ และเริ่ม Performโดยแรกเริ่ม MINYMYNX (มินนี่มิงซ์) อยู่ในค่าย “HYPE TRAIN” มาก่อนอยู่แล้ว แต่หลังจากที่ “NEW WAV. Entertainment” ได้เปิดตัวขึ้น ทางค่ายเล็งเห็นว่าคาแรคเตอร์ของ MINYMYNX (มินนี่มิงซ์) เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของค่าย NEW WAV. Entertainmentมากกว่า จึงตัดสินใจพูดคุยให้ MINYMYNX (มินนี่มิงซ์) มาอยู่ค่ายน้องใหม่ดังกล่าว อีกหนึ่งค่ายภายใต้การดูแลของ HYPE TRAIN GROUPส่วน TAMP (แทมป์) หรือ พงษ์ประวิตร ศรีธรรมธนา ศิลปินหนุ่มหล่อ ภายใต้สังกัด “NEW WAV. Entertainment” วัย 19 ปี มีความสามารถโดดเด่นพูดได้ 2 ภาษา มีพื้นฐานการเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียน Rabun Gap Nacoochee รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันกำลังศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลแทมป์รักการเขียนเพลง และโปรดิวซ์บีทเพลงด้วยตนเอง อีกทั้งยัง ชื่นชอบดนตรีสไตล์ R&B มีสามารถเขียนเพลงฮิปฮอป และเคฮิปฮอปได้อีกด้วย ทักษะ และเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของเขา ทำให้ “NINO” สนใจ และชวนมาอยู่ในค่ายน้องใหม่อย่าง “NEW WAV. Entertainment” อีกคน