โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ เปิดตัว “ศูนย์ทันตกรรม” เพิ่มศักยภาพนวัตกรรมและการบริการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อฟันที่คุณรัก

​โรงพยาบาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่ 2 ร่วมกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ‘NKT Dental X Smile Operations’ เปิดตัวศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่ ยกระดับความชำนาญเฉพาะทาง ด้านทันตกรรม มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ ครอบคลุมการรักษา สำหรับคนทุกช่วงวัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ให้การทำฟันเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวพญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่าการร่วมมือกับ Smile Operations เป็นการตอกย้ำศักยภาพสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อต่อยอดการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้ยอดผู้รับบริการ ศูนย์ทันตกรรม มีการเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริงทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวถึงการร่วมมือกันภายใต้แนวคิด “One for Fun” ที่ตอบโจทย์ผู้คนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพฟันจากศูนย์ทันตกรรมอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น One for Smile ชูนวัตกรรม การจัดฟันแบบใส Invisalignเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณให้มั่นใจยิ่งขึ้น One for Smart ใส่ใจ ให้ความสำคัญ สุขภาพฟันที่สมบูรณ์ และสวยงาม ลดความกังวลจากการสูญเสียฟัน โดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียม เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ วางแผนการรักษาด้วยระบบดิจิตอล One for Shine เทคโนโลยี LED ในการฟอกสีฟัน ด้วยระบบ ZOOM Whitening ที่สามารถปรับระดับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับOne for Standard ตอบโจทย์การรักษา สำหรับผู้มีปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลด้าน ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวว่า ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน ยังมีความพร้อม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับการรักษาด้านทันตกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องมีการดมยาสลบ อีกทั้ง ยังมีห้องพัก สำหรับสังเกตอาการ และให้ยา ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ทำให้ผู้รับบริการสามารถวางใจและมั่นใจได้ตลอดการรักษาโดยภายในงาน มีเสวนาพิเศษ “นวัตกรรมเปลี่ยนลุค เผยยิ้มสวยมั่นใจในแบบคุณ” โดย ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ โรส ศิรินทิพย์, มาเรียม เกรย์, เอิ๊ก THE BEAUTY INSPIRER ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากโรส ศิรินทิพย์และมาเรียม เกรย์โรงพยาบาลนครธน ตั้งอยู่ย่านพระราม 2 สะดวกเข้าถึงง่าย สื่อสารสะดวกหลากหลายช่องทางสำหรับทุกเจนเนอเรชั่น ผู้ที่สนใจปรึกษาทันตแพทย์หรือต้องการทำนัดหมาย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลนครธน โดยความร่วมมือกับ Smile Operations โทร. 02-450-9999 ต่อ 1346-1347 หรือ LINE Official Account @Nakornthon และเฟซบุ๊กเพจ FB: Nakornthon Hospital มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare)