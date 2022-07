“คริส พีรวัส” ทุ่มสุดตัวกับพรีเซ็นเตอร์หูฟัง Skullcandy คนแรกในประเทศไทย

แฟนคลับเป็นปลื้ม ล่าสุดหูฟังแบรนด์ดังสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท เมนทาแกรม จำกัด คว้าตัวหนุ่มฮอตมาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ และได้ปล่อยภาพเบื้องหลังการถ่ายภาพโฆษณาออกมาให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึง ในคอนเซ็ปต์ All Day Look งานนี้ หนุ่มคริสทุ่มสุดตัว เปลี่ยนบทบาทตนเองถึง 4 ลุคในวันเดียว เพื่อเผยให้เห็นว่าแม้กิจกรรมแต่ละวันจะเยอะแค่ไหน ก็สนุกได้ไม่สะดุด เมื่อมีหูฟังดี ๆ ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นหลากหลาย เข้ากับทุกความต้องการในไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ กับสินค้า 3 รุ่น Push Active, Indy Series และ Crusher Seriesนอกจากนี้ คริสยังขอถือโอกาสทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ซะเลย ด้วยการชวนแฟนๆ และผู้ที่กำลังมองหาหูฟังที่ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ มาร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ กับหูฟังคุณภาพ “Skullcandy” และของที่ระลึกสุด Exclusive พร้อมกันวันแรก แคมเปญ 7.7 เฉพาะช่องทางออนไลน์ Skullcandy Official Store ที่ Shopee และ Lazada เท่านั้น📌 ร้าน skullcandy_official_store” ที่ ShopeeMall https://bit.ly/LazSKDYxKrist📌 ร้าน “skullcandy” ที่ LazMall https://bit.ly/LazSKDYxKristและเตรียมตัวพบกับกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกันของ Skullcandy x Krist Perawat ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสนุกและได้ใกล้ชิดศิลปิน ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเจ้าตัวขออุบไว้ก่อน ใบ้ว่าเร็วๆ นี้บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหว แฟนๆ สามารถอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ของพรีเซ็นเตอร์ คริส พีรวัส ได้ที่ www.facebook.com/skullcandythailandและ www.facebook.com/mentagramYoutube https://www.youtube.com/c/MentagramThailandIG @SkullcandyTH https://www.instagram.com/skullcandythTwitter @SkullcandyTH https://twitter.com/SkullcandyTHTiktok @SkullcandyTH www.tiktok.com/@skullcandyth#SkullcandyxKrist#SkullcandyxKristPerawat#Skullcandy#SkullcandyTH#MentagramThailand