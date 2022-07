“กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” โต้ “พิมรี่พาย” ถอนตัวค่ายเพลง หลังเปิดตัว “กึ้ง” ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ยันยังมีชื่ออยู่ในบริษัท

เมื่อต้นปี 64หรือร่วมกับแห่ง RAP IS NOW ลงทุนเปิดค่ายเพลงใหม่ High Cloud Entertainment ซึ่งแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังร่วมลงทุนด้วย โดยพิมรี่พายเป็นทั้งเจ้าของค่ายและศิลปินแต่ล่าสุด มีการเปิดตัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ ทำให้หลายคนคาใจว่า พิมรี่พายถอนตัวไปแล้วหรือเปล่า งานนี้ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ก็ได้เผยถึงประเด็นนี้ในงาน HYPE TRAIN GROUP PRESS CONFERENCE & MINYMYNX’s DEBUT SHOWCASE ยันชื่อของพิมรี่พายยังอยู่ในบริษัท ไม่ได้ถอนตัว“ตอนนี้ HIGHCLOUD Entertainment ก็มีการขยายเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัท นอกจากค่ายเพลงแล้วก็จะเป็น hub of southeast asia เรามีการร่วมมือกับคุณกึ้ง เฉลิมชัย แล้วคุณพิมรี่พาย ก็ขยายเปิดไลน์ธุรกิจใหม่ขึ้น ตอนนี้พยายามร่วมมือกับประเทศทางอินโดจีน คือ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา เพื่อที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ พยายามผลักดันวงการเพลงทั้งเอเชียให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน”ขายของอยู่ เขาก็จะไม่ค่อยได้เข้ามา แต่คุณพิมก็ยังจะเข้ามาเป็นแชร์แมน มีพี่กึ้งเป็นผู้ถือหุ้น ยืนยันว่ายังมีชื่อพิมรี่พายอยู่ในบริษัทแน่นอนครับ”ส่วนของคุณพิมรี่พาย ถามว่าแตกไลน์ไปทำอะไรบ้าง ในตัว HIGHCLOUD เราเปิดโปรดักชั่นเพลงเพิ่ม เป็นเอเจนซี่ให้กับโปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลงทางเอเชีย เป็นไลน์ธุรกิจที่สามารถดูแลโปรดิวเซอร์ และรับทำเพลงทั้งเอเชีย มีบริษัททำพีอาร์ทั้งเอเชีย รวมไปถึงรับทำโปรดักชั่นภาพ และบริษัทที่เป็นเอเจนซี่ต่างประเทศ รวมๆ ก็คือเพิ่มขึ้นมา 4 บริษัท”รับยังใหม่กับการบริหารธุรกิจ“ตอนนี้ได้ MD คนใหม่มาด้วยช่วงนี้ก็จะได้เจอพี่ๆ ทางสายธุรกิจบ่อยๆ ก็จะไปขอคำแนะนำต่างๆ กำลังศึกษาเรียนรู้อยู่ ช่วงนี้ชอบดูชาร์กแท็งก์ เป็นแฟนคลับ ศึกษาการทำธุรกิจจาก ชาร์กแท็งก์ ด้วย”ต้องปรับตัวหาไลน์ธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากทำค่ายเพลง“ยิ่งธุรกิจค่ายเพลงก็เจอผลกระทบเยอะครับ ปกติรายได้หลักเราจะมาจากงานโชว์ แต่เราก็พยายามปรับตัวที่จะหาไลน์ธุรกิจอื่นๆ ไปทำเพลงโฆษณาบ้าง เพลงสินค้าบ้างก็คือคุณแวนด้า เดี๋ยว เวียดนาม ลาว พม่ากำลังจะตามมาปีนี้ ปีหน้าจะเป็นสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เอเชียนป๊อปครับ สังเกตว่าพอ BLACKPINK , BTS ไปถึงบิลบอร์ดได้ ทำให้ประเทศแถวบ้านเราตื่นตัวมากๆ เราก็เลยพยายามที่จะผลักดันไปด้วยกันครับ”