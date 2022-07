“เชฟป้อม” จับมือ “แมทธิว” ทำเมนูเด็ด เตือนแล้วนะไม่ดุ!!! แต่อูมามิใน “วันเดย์ วิท แมทธิว”

เตือนแล้วนะ !! เชฟไม่ดุแต่เข้มงวดมากสำหรับ หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล หรือที่รู้จักกันในนาม “เชฟป้อม” นอกจากบทบาทกรรมการคอมเม้นท์โหดแล้ว ล่าสุด เชฟป้อมเปิดธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหาร Deva Recipe Culinary Club by Chef Pom บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ พร้อมพาพิธีกร แมทธิว ดีน ลงครัวจับมือสอนทำอาหารแบบตัวต่อตัว ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (8 ก.ค.) ทางช่อง MONO29 กับเมนูสุดพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ เพื่อฝากกลับไปให้คุณแม่ ลิเดีย ทานเสริมสุขภาพช่วงตั้งครรภ์อีกด้วยโดย เชฟป้อม เผยเรื่องราวการเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารให้ฟังว่า “จริง ๆ เปิดร้านอาหารมาแล้ว แต่ไม่ได้มีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ตรงนั้น มันกลับทำให้ความรู้สึกในการทำอาหารหายไป ช่วงนั้นต้องเครียดเรื่องต้นทุน ทีมงานในร้านและลูกค้า ซึ่งมีแต่ความเครียด ดังนั้นการครีเอทอาหารจานใหม ๆ หรือความตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารมันหายไป พี่เลยคิดว่าพี่น่าจะถูกจริตกับการสอนมากกว่า ก็เลยคิดว่าใช่แหละ ตรงนี้น่าจะทำให้พี่สนุกได้ เลยเกิดมาเป็นโรงเรียน Deva Recipe ตกแต่งสไตล์ครัวในบ้าน ที่ใครเข้ามาเรียนแล้วจะรู้สึกมีความสุข สนุก และมั่นใจในการทำอาหาร ที่นี่เราจะจับมือสอนเลย ไม่เคยทำยังไงก็จะต้องทำได้ ที่สำคัญไม่ใช้ผงชูรส สร้างความอูมามิขึ้นมาจากวัตถุดิบที่ใส่ลงไป กว่าจะมีวันนี้ก็ต้องรอจังหวะให้เราแน่นระดับหนึ่ง เริ่มมีฐานที่จะกล้าแสดงออกพร้อมกับการออกสื่อ กลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไปเลย จากช่วงที่แคนดิเดตกรรมการมาสเตอร์เชฟ ตอนนั้นอาจจะยังไม่แก่พอที่จะสร้างรังสีได้ (หัวเราะ) ถ้าคุณเด็กเกินไปคุณจะเที่ยวไปว่าใครตำหนิใครได้ เขาฟังเราไม่ได้ถ้าประสบการณ์มีไม่มากพอ แล้วมีหลายคนบอกเชฟแสดง ไม่ใช่นะคะ ทั้งหมดนับได้ 10 ซีซั่น ถ้าเป็นการแสดงพี่คงอยู่ยาวนานขนาดนี้ไม่ได้”คุยจบไม่รอช้า เชฟป้อม พาพิธีกร แมทธิว สวมผ้ากันเปื้อนเข้าคอร์ส Deva Recipe ประเดิมฝีมือการทำอาหารเป็นครั้งแรก โดยเมนูนี้จะเอาไปฝากให้ลิเดียได้ชิมที่บ้านด้วย จะเป็นยังไงติดตามทั้งหมดได้ ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29