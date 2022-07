ความรู้สึก “เมฆ” ที่มีกับ “มาร์ค” หลังได้ร่วมงานใน “ขั้วฟ้าของผม”

ทำเอาคนดูใจละลายละมุนไปกับบทบาทของ “หมอขั้วฟ้า” ที่ได้นักแสดงหนุ่มหล่อมากฝีมือ “เมฆ-จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์” มาประกบคู่นักแสดงน้องใหม่มาแรง “มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” ครั้งแรก ถ่ายทอดความรักของการเจอกันของคนแปลกหน้า ที่จะพาหัวใจเปลี่ยนไปตลอดกาล ในซีรีส์วัยรุ่นสุดปัง “ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart” จาก “GMMTV” งานนี้เจ้าตัวทุ่มเทแสดงอย่างเต็มที่และรู้สึกท้าทายสุดๆ เพราะต้องสวมคาแรกเตอร์เป็นหนุ่มเพลย์บอยผู้มีแผลใจ แถมเป็นคนเย็นชา ปากแข็งสุดๆ ซึ่งเจ้าตัวก็จัดเต็มใส่ไม่ยั้ง ทั้งส่งสายตา ท่าทาง สาดความจิ้นฟินกระจาย ทำเอาแฟนๆ อบอุ่นหัวใจขั้นสุดกันเลยทีเดียว“เมฆ” เผยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆ ที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ และถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายมากๆ กับบทของ ‘หมอขั้วฟ้า’ หนุ่มเพลย์บอยผู้มีแผลใจ ทำให้ต้องไปใช้ชีวิตเป็นหมออาสาบนดอยแถมเป็นคนเย็นชา ปากแข็ง และพูดไม่ค่อยตรงกับใจ ซึ่งผมก็ตั้งใจและทุ่มเททำทุกอย่างเต็มที่มากๆ กับบทบาทที่ผมได้รับเล่นในครั้งนี้ และถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีขึ้นไปถ่ายทำบนดอยที่อากาศหนาวมาก แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และวิวสวยมากๆ ครับ แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของความเหนื่อยที่เราต้องไปถ่ายบนผาบ้าง หรือถ่ายกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่น น้องหมูป่าบ้าง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี เพราะพวกเราทั้งนักแสดงและทีมงานทุ่มเทเต็มที่กันสุดๆ ครับ พอซีรีส์ออนแอร์และผลลัพธ์ที่ออกมา ก็ทำให้พวกเราหายเหนื่อยเลยครับ”“และที่สำคัญผมรู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มาเล่นคู่กับ ‘น้องมาร์ค’ (จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์) ที่มารับบทเป็น ‘ปริ๊นซ์’ ครูอาสาบนดอย ซึ่งน้องน่ารัก เป็นกันเอง และตั้งใจทำงานมากๆ ครับ ยังไงก็ขอฝากคู่ของพวกเราไว้ด้วยนะครับ รับรองว่าแฟนๆ จะได้รับความฟิน ความจิ้น และอบอุ่นหัวใจ ไปกับเรื่องราวความรักของคน 2 คน ระหว่าง ‘ขั้วฟ้า’ กับ ‘ปริ๊นซ์’ ที่น่าประทับใจ รวมทั้งได้รับความสนุก ความสุข และยังได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศวิวสวยๆ บนดอยด้วยครับ”ติดตามชมซีรีส์ “ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกทาง Viu เวลา 22.30 น.