เปิดใจ “มาร์ค” ใน “ขั้วฟ้าของผม” รับกดดัน จนยืนบังมุมกล้อง

โกยหัวใจแฟนๆ ไปเพียบ แถมคนดูยังอินฟินหนักมาก สำหรับนักแสดงน้องใหม่มาแรง “มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” ที่ประเดิมเล่นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิต “ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart” จาก “GMMTV” กับบทบาทของ “ปริ๊นซ์” ครูอาสาบนดอย โดยประกบคู่นักแสดงหนุ่มหล่อมากฝีมือ “เมฆ-จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์” ครั้งแรก สร้างเคมีใหม่ได้ฟินสุดๆ ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกกดดันไม่น้อย เพราะไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อนและต้องพูดภาษาเหนืออีกด้วย แต่เจ้าตัวก็ตั้งใจทุ่มเททำการบ้านอย่างหนักเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ จนสามารถมัดใจแฟนๆ อินในความน่ารักน่าเอ็นดูไปเป็นที่เรียบร้อย“มาร์ค” เผยว่า “ค่อนข้างแอบกดดันครับ เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของผมเลย ซึ่งช่วงแรกๆ ก็จะทำอะไรไม่ค่อยถูก รู้สึกเกร็งมากๆ บางครั้งก็มียืนบังมุมกล้องด้วย แต่พอถ่ายทำไปสักพักก็เรียนรู้และทำได้ครับ ส่วนด้านการแสดงผมก็มีไปเวิร์คช็อปและทำการบ้านก่อนเข้า ซีนทุกครั้ง ซึ่งผมก็ตั้งใจและทุ่มเททำทุกอย่างเต็มที่มากๆ กับบทบาทที่ผมได้รับเล่นในบทของ ‘ปริ๊นซ์’ ครูอาสาบนดอย ถือเป็นบทบาทที่ท้าทายมากๆ แล้วก็ยากในการถ่ายทอดอารมณ์ รวมถึงความยากในการพูดภาษาเหนือด้วย เพราะในเรื่องนี้ผมต้องพูดภาษาเหนือกับชาวบ้าน เด็กๆ และทุกคนรอบตัวตลอดเวลา จะมีพูดภาษากลางกับ ‘ขั้วฟ้า’ (เมฆ-จิรกิตติ์) และเพื่อนๆ เท่านั้น ผมก็ทุ่มเททำการบ้านอย่างหนัก โดยเฉพาะเวลาที่เราอ่านบทหรือซ้อมบทต่างๆ ก็จะต้องท่องจำถึง 2 รอบ โดยรอบแรกจะเป็นภาษากลางก่อน แล้วจากนั้นต้องจำซ้ำเป็นภาษาเหนือครับ และผมก็โชคดีที่ได้พี่ๆ ในกอง และ ‘พี่เมฆ’ ที่ให้คำแนะนำผมตลอด แม้ว่าช่วงแรกจะแอบเกร็งแต่พอได้มาเล่นคู่กัน เวิร์คช็อปด้วยกัน ก็ทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้น เล่นได้ลื่นไหล รวมถึง ‘พี่นิว’ ผู้กำกับฯ (ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล) ที่คอยสอนผม จนผมทำมันออกมาได้ดี และผมก็ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้ผมในทุกช่องทาง และได้รับกระแสตอบรับดีมากๆ ขนาดนี้ครับ ยังไงก็ขอฝากผลงานเรื่องแรกของผมด้วยนะครับ”ติดตามชมซีรีส์ “ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกทาง Viu เวลา 22.30 น.