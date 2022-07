ไขข้อสงสัย! กิน Boom Vit C 1000 mg ดีต่อร่างกายจริงไหม?

เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าสารสกัดจากธรรมชาติอย่าง “วิตามินซี” นั้นเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่อัดแน่นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซีที่อัดแน่นอย่าง Boom Vit C ที่รวบรวมสารสกัดมากคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียว แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแล้วถ้ากิน Boom Vit C 1000 mg ต่อวันจะดีต่อร่างกายหรือไม่? วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและคำตอบมาฝากกันBoom Vit C คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติ ที่จะช่วยดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ ซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาวิตามินซีที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง หรือผู้ที่ป่วยง่าย เป็นภูมิแพ้ หรือต้องการเสริมสร้างภูมิให้สามารถปลอดภัยจากไวรัสได้ เราขอแนะนำว่าวิตามินซีตัวนี้จะสามารถช่วยคุณได้ ที่เรียกได้ว่า “เม็ดเดียวอยู่!”• มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant)• ช่วยเพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิว• เสริมสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิว• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน• ช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในร่างกายสำหรับใครที่กำลังกังวลว่าแล้วสารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบเม็ดนี้ กินเท่าไรถึงจะเหมาะและพอดีกับร่างกายของคุณมากที่สุด เราจึงได้รวบรวมปริมาณที่เหมาะสมต่อทุกคนมาฝากกันดังนี้• สำหรับคนทั่วไป ให้กิน Boom Vit C 60-90 mg ต่อวัน เพื่อป้องกันการขาดวิตามินซีในร่างกาย• สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย หรือสายเฮลตี้ ให้กิน Boom Vit C 1000 - 2000 mg ต่อวัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น• ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายได้รับสารอาหารอื่นๆ นอกจากวิตามินซี• ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์อื่นๆ• ไม่ทำลายสารเคลือบปัน• ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคำแนะนำดีๆ ในการให้คุณกิน Boom Vit C ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1000 mg ต่อวัน ที่ถ้าคุณกินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เราขอรับรองว่าคุณจะได้รับสารอาหารที่เต็มเปี่ยม เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย แถมยังช่วยให้คุณปลอดภัยจากไข้หวัดหรือไวรัสต่างๆ ได้อีกด้วย