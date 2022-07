4 ข้อดีของการกำจัดขนด้วยเทคโนโลยี ND Yag Laser

กำจัดขนได้ถาวรในการเลเซอร์เพียงไม่กี่ครั้ง

อย่างที่เราได้บอกไปในข้างต้นว่าเครื่องเลเซอร์ ND YAG สามารถทำลายเซลล์ขนได้จนถึงระดับราก ดังนั้นจึงช่วยป้องกันไม่ให้ขนขึ้นมาใหม่ได้อย่างตรงจุดด้วยการเลเซอร์เพียงไม่กี่ครั้ง ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จะต่างจากเครื่องเลเซอร์รุ่นอื่นๆ และการจี้ด้วยไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุที่มักจะใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าจึงจะเริ่มเห็นผล





หากพูดถึงวิธีกำจัดขนที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยมากที่สุด แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นย่อมต้องมีเลเซอร์รวมอยู่ด้วย โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้การกำจัดขนด้วยวิธีดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นเพราะเลเซอร์สามารถทำให้ขนรักแร้, หนวด, ขนแขนและขนหน้าแข้งหลุดร่วงได้ถาวร ซึ่งรายละเอียดส่วนนี้จะต่างกับการ กำจัดขน แบบชั่วคราว เช่น การโกนที่มักจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา ว่าแต่นอกเหนือไปจากจุดเด่นของนี้แล้ว ทักคนรู้ไหมว่าในปัจจุบันนวัตกรรมการเลเซอร์อย่าง ND YAG LASER ยังมีข้อดีอื่นๆ มากมายอีกเช่นกัน ส่วนจะมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ตามไปหาคำตอบพร้อมกันด้านล่างนี้ได้เลยก่อนที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้อดีของการกำจัดขนด้วยวิธีดังกล่าว เราอยากจะขออธิบายว่า ND YAG LASER คืออะไรกันก่อนสักเล็กน้อย จริงๆ แล้ว ND YAG คือชื่อของเครื่องเลเซอร์ที่ได้รับการรับรองจากทั้งอย. ของไทยและอเมริกาว่าปลอดภัยกับตัวผู้ใช้ โดยจุดเด่นของเครื่องเลเซอร์รุ่นดังกล่าวได้แก่ความยาวคลื่นที่มีถึงสองระดับให้เลือกใช้ ประกอบไปด้วย คลื่น 1064 นาโนเมตร และ คลื่น 1320 นาโนเมตร ดังนั้นจึงสามารถทำให้ขนหลุดร่วงลึกจนถึงระดับรากได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเครื่องเลเซอร์รุ่นก่อนหน้าอย่าง IPL ที่คลื่นแสงจะมีเพียงระดับเดียวถึงแม้การโกนขนจะเป็นวิธีสะดวกและประหยัดทั้งเงินและเวลามากที่สุด แต่ถ้าพูดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาวอย่าง ขนคุด, ผิวหนังไก่ และรักแร้ดำ แน่นอนว่าการกำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่า เพราะขนของเราจะหลุดได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาผิวต่างๆ ตามมาเหมือนกับการโกนนอกจากจะไม่ทำให้เกิดปัญหาผิวเหมือนกับการกำจัดขนชั่วคราวแล้ว ทุกคนรู้ไหมว่าการเลเซอร์ด้วยเครื่อง ND YAG ยังสามารถช่วยทำให้ผิวของเราดูขาวและเรียบเนียนขึ้นภายในเวลาเดียวอีกด้วย ครบถ้วนทั้งเรื่องการถอนขนจนถึงระดับรากอีกทั้งยังช่วยปรับสภาพผิวให้แลดูขาวขึ้น แถมยังไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายแบบนี้ ND YAG นับว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับใครที่มีปัญหาทั้งเรื่องขนและเรื่องผิวหนังจากคุณสมบัติของเครื่อง ND YAG ที่สามารถถอนขนถาวรได้จนถึงระดับราก ดังนั้นจึงไม่แปลกที่หลายคนจะสงสัยว่า ประสิทธิภาพจัดเต็มแบบนี้ ตัวเลเซอร์คงจะต้องปล่อยพลังงานรุนแรงจนทำให้รู้สึกเจ็บตอนทำแน่ๆ เลย หากใครที่กลัวว่าจะเจ็บ เราอยากจะขอให้ทุกคนสบายใจไปได้ เพราะ ND YAG เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหนังสูง ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างการถอน และสามารถนำไปใช้เพื่อกำจัดขนได้ในหลายบริเวณทั่วร่างกาย เริ่มตั้งแต่ รักแร้, แขน, ขา และหนวด เป็นต้น