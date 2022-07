ฟินก่อนใคร “โอห์ม-ฟลุ้ค” นำทีมนักแสดง “เลิฟ@นาย Oh! my Sunshine Night” จัดรอบพิเศษ สุดอบอุ่น ชมซีรีส์ Ep.1 สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ฟินไปตามระเบียบ สำหรับ งานแถลงข่าว THE FIRST MEETING WITH “ซีรีส์วาย เลิฟ@นาย Oh! my Sunshine Night ” ซีรีส์แนวโรแมนติก-ดราม่า ของ ผู้จัดคนเก่ง “พี่นิวส์-เศกสิทธิ์ เป็นดี” ที่จับมือกับ AIS PLAY ยกพลแฟนซีรี่ส์ทั้งไทยและอินเตอร์แฟน ร่วมชมอีพี1 พร้อมกัน ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณศิวพร เพ่งผล หัวหน้าแผนกงานบริหารวิดีโอและบรอดคาสท์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ผู้กำกับ ดร.โด่ง-องอาจ สิงห์ลำพอง ที่มาร่วมถ่ายทอดความสนุก ความทุ่มเทของนักแสดงในกองถ่าย บรรยากาศภายในงาน เรียกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความฟินของ คู่จิ้น “โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” และ “ฟลุ้ค-ณธัช ศิริพงษ์ธร” เรียกเสียงกรี๊ด และแสงแฟลชจากแฟนคลับแบบรัวๆ เท่านั้นยังไม่พอ ในงานนี้ยังมีนักแสดงรุ่นเล็ก ฝีมือเฉียบ อย่าง ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์, โน่-ภูหลวง ทองประเสริฐ, ดิว-นิติกร ปานคร้าม, กันต์-กฤติกร จารุธรรมาภรณ์, ไรอัน-ปัญญา แม็คเชน, มีน-ณัฐกฤต หามนตรี ,ใยไหม-ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ รวมพลังระเบิดความฟินแบบครบอรรถรส เสริมทัพด้วยทัพนักแสดงมืออาชีพ อย่าง ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ณฉัตร- วัลเณซ่า แฮร์มันน์ ตบเท้ามาร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง โดยความพิเศษในงานนี้ นอกจากเหล่านักแสดงจะมาเม้าท์ถึงความสนุก และบทบาทในซีรี่ส์แล้ว ยังจัดโชว์ร้องเพลงพิเศษ “ในวันที่ฝนพรำ” เสิร์ฟความน่ารักให้ได้กรี๊ดกันสนั่นโรง ก่อนจะปิดท้ายความละมุน ด้วยเพลงประกอบซีรี่ส์ “แอบคิด” ที่ได้ “คิงส์ ชนาวิทย์” จาก 2Brother Team มาร้องให้ฟังกันสดๆ งานนี้ เหล่าสาวกมายบลูอิ่มเอมใจกันเป็นที่สุดเตรียมใจให้พร้อม แล้วพบกับ ความฝัน ความหวัง และความทรงจำ ที่คุณจะไม่มีวันลืมพร้อมกัน ในซีรีส์วาย ที่แฟนคลับจากทุกมุมโลกรอคอย “เลิฟ@นาย” Oh! my Sunshine Night ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น AIS PLAY (เริ่มตอนแรก จันทร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้ )