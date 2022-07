"รวมพลคนรักกัสจัง" - แฟนคลับนับ 100 ร่วม MEET&GREET แสดงความยินดีกับครั้งแรกของนิทรรศการภาพถ่ายชุด "OUR MOMENT IN MINE" รอบ GUTJUNG'S FAN MEETING

ก้าวแรกแห่งความสำเร็จกับเส้นทางการถ่ายภาพของยูทูบเบอร์หนุ่มวัย 18 ปี ผู้ก่อตั้งเพจ "Gutjang's Life - โลกของกัสจัง" เจ้าของผลงาน "When Fish Fly" ที่ไปคว้ารางวัล Gold Key จากงานประกวดภาพถ่ายเวที Scholastic Art & Witing Awards 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุดได้จัดงานแฟนมีตติ้ง พบปะแฟนคลับเป็นครั้งแรก โดยมีเหล่า FC กว่า 100 คนมาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานนิทรรศการภาพถ่ายชุด "Our Moment in Mine" By Gut Thianpatthanapol กันอย่างล้นหลาม ณ Creator Hub,Madi BKK, ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อนกัสจัง-จิรันธนิน เธียรพัฒนพล เจ้าของนิทรรศการภาพถ่ายชุด “Our Moment in Mine" กล่าวว่า ผมประทับใจที่แฟนคลับได้แชร์ความรู้สึกและความหมายของภาพในมุมมองของเขา สิ่งเหล่านี้มีค่ามาก ขอบคุณทุกคนมากๆ ผมสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ผมต้องการสื่อและสิ่งที่ผู้รับชมรับรู้มันเชื่อมโยงกันได้ เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นหลังรับชม เพราะเราไม่ได้เข้าไปอธิบายความหมายหรือโมเมนต์ของทุกภาพ บางภาพที่คนอื่นตีความเป็นอีกมุมก็ทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่เหมือนกัน สำหรับภาพที่คนให้ความสนใจไม่แพ้ When Fish Fly ก็จะมีภาพ Alas, Poor Yorick มีคนที่มาหาในครั้งนี้บอกว่าตามมาที่งานแสดงเพราะภาพนี้เลย ส่วนวัยรุ่นจะชอบภาพ Metromance ซึ่งภาพนี้ก็ได้รับรางวัลเหมือนกันทางด้าน กุ้ง-พิมพิ์ญาดา เธียรพัฒนพล คุณแม่ของกัสจัง กล่าวว่า “ครอบครัวเราขอขอบคุณแฟนเพจที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พวกเรารู้สึกได้ถึงความรักที่แฟนๆ มีให้กัสจัง ในฐานะแม่ก็ปลื้มใจที่มีคนรักเขาและชื่นชมผลงาน ดีใจที่ได้เห็นว่าลูกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเด็กๆ รุ่นใหม่ได้ มีครอบครัวแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเพื่อจะได้ตามรอยกัสจัง บางครอบครัวบินมาจากต่างจังหวัดเลย วันนี้ แม่ภูมิใจกับความสำเร็จของลูก สำหรับอนาคตก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกเอง เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดแล้ว จากนี้ก็อยู่ที่เขา เรามีหน้าที่สนับสนุนในเส้นทางที่ลูกเลือกเดินด้านหนึ่งในแฟนคลับกัสจังที่มาร่วมงาน พรจันทร์ พรหมเจริญ บอกว่า “ติดตามกัสจังมาตั้งแต่น้องเปิดเพจแรกๆ พอรู้ข่าวว่ากัสจังได้รางวัล Gold Key ก็ตั้งใจมาเจอและชื่นชมผลงานน้องอีกครั้ง ชอบผลงาน When Fish Fly เพราะดูแล้วเห็นถึงจังหวะและความตั้งใจรอคอยที่จะถ่ายช็อตนั้นให้ได้ และอีกภาพที่ชอบไม่แพ้กันก็คือ Metromance ภาพคู่รักที่รถไฟใต้ดินในนิวยอร์ก เพราะโมเมนต์นั้นไม่ได้ยาวนานแต่เหมือนหยุดเวลาทั้งโลกไว้ที่คู่รักในภาพ จึงไม่แปลกใจที่สองภาพนั้นจะได้รางวัล โดยเหตุผลที่ติดตามเพจโลกของกัสจังจนตามมาดูงานนิทรรศการ ก็เพราะเราเห็นถึงพัฒนาการ และชอบที่เขาเป็นเด็กสุภาพ ถึงแม้จะไปเรียนต่อต่างประเทศมีความคิดความอ่านแบบอินเตอร์ แต่ก็ยังไม่ทิ้งความอ่อนน้อมในแบบไทยๆ”ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย "OUR MOMENT IN MINE." BY GUT THIANPATTHANAPOL โดยงานจะจัดแสดงให้ชมฟรี จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ Creator Hub, Madi BKK โดยหลังงานแสดงนิทรรศการสิ้นสุดลง ภาพถ่ายชุด "OUR MOMENT IN MINE" ทั้ง 8 ภาพจะเปิดให้ประมูลผ่านทางเฟซบุค แฟนเพจ “Gutjang's Life – โลกของกัสจัง” ซึ่งรายได้จากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ "มูลนิธิอุ่นใจ" (Warm Hearth Foundation) เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ .. ผู้สนใจร่วมประมูลภาพสามารถติดตามรายละเอียดการประมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: Gutiang's Life – โลกของกัสจัง https://www.facebook.com/qutjangslife