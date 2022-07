"ใบเตย อาร์สยาม" สุดปลื้ม! โชว์ทำศัลยกรรมครั้งแรก ปังเป๊ะหน้าเด็กมาก “ดีเจแมน” ถึงกับอึ้ง

เรียกว่ากับแฮปปี้กับความสวยสุดๆ สำหรับนักร้องสาวสุดแซ่บหรือหลังตัดสินใจทำศัลยกรรมบนใบหน้าครั้งแรก ล่าสุดเจ้าตัวออกมาแชร์ประสบการณ์ร่ายยาว ถึงการทำศัลยกรรมครั้งนี้ และผลออกมาสวย หน้าเด็กเกินคาด จนสามีถึงกับอึ้ง โดยได้โพสต์ภาพหลังทำศัลยกรรมตาผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า“Don't be afraid to give up the good to go for the great :)ตัดสินใจแพพเดียว เชื่อในมือคุณหมอ และเชื่อในความพร้อมของตัวเอง วันนี้ใบเตยตัดสินใจทำศัลยกรรมบนใบหน้าครั้งแรก ที่ @primyaprime_th โดยเลือกทำตาค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วใบเตยก็ควรตัดสินใจทำตั้งนานแล้ว เพราะตัวเองเป็นคนตาไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งตกกว่าอีกข้าวหนึ่ง (แต่ตกทั้ง 2 ข้าง) ซึ่งทำให้ดูไม่สดใส ช่างแต่งหน้าหลานคนก็บ่นว่าแต่งตายากตลอด แต่ที่ผ่านมาก็คือกลัว กลัวมาก กลัวทำแล้วจะออกมาไม่ดี ทำแล้วแย่กว่าเดิม แต่เชื่อไหมคะ ว่าสิ่งที่ทำให้ใบเตย break the ice ความคิดนี้ได้มาจาก ทุกเคสของคนไข้ที่คลินิกเราค่ะ เคสทำตาของคลินิกเรา success มากกกกกก มากจนใบเตยเห็นแล้วอยากทำ เห็นแล้วมั่นใจมากว่าของเราก็ต้องออกมาดีแน่เลย เลยนัดวันกับคุณหมอ ซึ่งกว่าจะได้คิวก็คือ เป็นเดือนเลย เพราะเคสตาคนไข้เยอะจริงๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะรายละเอียดเคสตาของใบเตย เป็นการกรีดหนังตาให้ชัดขึ้น แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง และจัดเรียงไขมันในชั้นตาใหม่ค่ะ ใช้เวลาทำประมาณ 2 ชม ระหว่างทำไม่มีความเจ็บใดๆเลยค่ะ ยาชาที่คลินิกปังจริง ไม่รู้สึกอะไรเลยใน 2 ชม ที่คุณหมอกำลังทำ เห็นทุกอย่าง ตื่นเต้น เป็นอีกประสบการณ์ชีวิตปังๆอีกอันที่ ชีวิตนี้ complete ละค่ะผลลัพธ์ที่ได้ หลังจาก 2 วัน ไม่รู้รู้สึกไปเองไหม แต่รู้สึกตัวเองหน้าเด็กขึ้น มีคนแซวมาใน dm ว่าเป็นฝาแฝด @baby_vatemon เต็มเลย รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่ expect ไว้ แต่คุณหมอมีเกริ่นๆไว้ก่อนทำให้แล้วแหละ ว่าจะจัดเรียงไขมันที่ทำให้ตาดูเต็มๆขึ้นส่วนที่ทำแล้วตาม expect คือ ตายกชี้ขึ้น, เห็นตาดำกลมโตใสแบ๊วขึ้น และที่สำคัญ ตาชัด หวานฉ่ำ รู้สึกว่ามองโลกกว้างขึ้นด้วยนิดนึง ไม่รู้เพราะยังบวมนิดไหม 555 เดี๋ยวยังไงหายบวมแล้ว ใบเตยจะมารีวิ้วอีกทีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องตาคล้ายๆกับใบเตย แล้วอยากนัดคุยกับคุณหมอเพื่อปรึกษา มาหาวิธีแก้ไข มาหาวิธีสวยขึ้นไปด้วยกันนะคะ วันนี้ใบเตยทดลองกับตัวเองแล้ว และใช้อินเนอร์จริงๆของตัวเองถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกัน ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าไม่ดีจริง ใบเตยไม่แชร์แน่นอนค่ะสนใจก็ติดต่อ IG @primyaprime_th หรือ Line @primyaclinic นะคะ แล้วมาสวยไปด้วยกันโน๊ะ"