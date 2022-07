มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 เปิดตัวสุดปัง!! พาเหรดนางงามสวย PD เริ้ด! สปอนเซอร์แน่! “ณวัฒน์” แต่งตั้ง “น้องฉัตร” Make Up Artist Director ประจำกอง

Road To Miss Grand Thailand 2023 : แรงเกินต้านและยังคงสร้างกระแสความนิยมท่วมท้นในทุกช่องทาง ทีมนางงาม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ จัดตำนานบทใหม่ไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ชื่อเสียง เงินทอง โอกาสมากมาย พุ่งเข้าใส่ไม่หยุดนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง กวาดรายได้ไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท รองทุกตำแหน่งไม่น้อยหน้า งานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเวทีนางงามสัญชาติไทย ลิขสิทธิ์โดยคนไทย ภายใต้บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบจัด Road To Miss Grand Thailand 2023 แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ประกาศจังหวัดเจ้าภาพ เผยโฉม PD หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดทั้ง 77 จังหวัด ว่าที่ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ตบเท้าเดินแฟชั่นโชว์นับ 100 คน ของรางวัลจุกๆ ทั้ง มงกุฎเกียรติยศ เงินสด คอนโดมีเนียม สปอนด์เซอร์ร่วมสนับสนุนมากมาย แถมเซอร์ไพรซ์ไม้เด็ดกับการแต่งตั้ง น้องฉัตร-ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ เมคอัพ อาร์ตทิสต์ชื่อดัง ร่วมสะบัดแปรงให้สาวงามตลอดซีซั่น 2023!!ความพิเศษของวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่งานแถลงข่าวเท่านั้นแต่ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้งการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปิด Show DC Hall พระราม 9 ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน เปิดตัวน้ำปลาร้าอิงฟ้า บาย มิสแกรนด์ ของ CEO ป้ายแดง อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ธุรกิจแรกของแด๊ดดี้สุดปัง!จำหน่ายวันแรก ยอดทะลุเป้าไปเป็นที่เรียบร้อย คำว่า “นางงามร้อยล้าน” ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน งานนี้แฟนคลับเดินทางมาให้กำลัง CEO อิงฟ้า กันแน่น รวมถึงส่งหัวใจรัวๆผ่านทาง Facebook Live : Miss Grand Thailand ได้ชมความน่ารักช่วงทำอาหารของ อิงฟ้า ชาล็อต และ ชมพู กับเมนูส้มตำ ที่ บอสณวัฒน์ ยกนิ้วว่าอร่อยล้ำ ตามด้วยแกงอ่อมผักหวานไข่มดแดง แซ่บพอๆกับคนทำเลยเชียวช่วงเที่ยงเป็นเวลาแห่งความสุขของแฟนคลับกับกิจกรรม Grand Fan Meet ภาคกลาง กับ ทีมมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ทั้ง 10 คน อิงฟ้า วราหะ /ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น/ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์ / หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ /มารีม่า สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม /ชาล็อต ออสติน /บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก /ชมพู อทิตา พยัคฆ์ /มาลัยกะ คาร/ มาลี ทิพยาภรณ์ พรมราช โดยมีสองพิธีกรคู่สวยสะบัดเลออย่าง น้ำเพชร อิสรีย์ ธรากุลพิพัฒน์ และ ใบเตย-อักษร เบญจนิรัตน์ รับหน้าที่พิธีกร ฮาไปกันรัวๆ ซึ่ง 500 แฟนคลับผู้โชคดี หอบโฟโต้บุ๊ค ลิมิเต็ด อิดิชั่น โปสเตอร์ เสื้อยืดลายการ์ตูน มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 แถมท้ายด้วยการจับมือ ถ่ายภาพ พูดคุยเก็บเกี่ยวความรัก ความประทับใจอย่างเต็มอิ่มตกค่ำเป็นช่วงสำคัญของงาน Road To Miss Grand Thailand 2023 แถลงข่าวความพร้อมจัดการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube Grand TV แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ รับหน้าที่พิธีกรหลัก นำแขกผู้มีเกียรติ สปอนเซอร์ และ สื่อมวลชน รวมทั้งแฟนนางงาม ร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เปิดเวทีด้วย Fashion Show Top 10 MGT2022 พร้อมเปิดตัวสปอนเซอร์หลักที่เซ็นต์สัญญาร่วมสนับสนุนการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 โดย คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ และแน่นอนการเปิดตัวปี PD หรือผู้อำนวยการกองประกวด 77 จังหวัด จัดชุดอลังการเดินแฟชั่นสร้างสีสันคึกคัก “PD ยังขนาดนี้ นางงามจะขนาดไหน คิดดู๊!!”ความตื่นเต้นเข้มข้นขึ้นเมื่อพิธีกรประกาศ “จังหวัดเจ้าภาพ” ปี 2023 ซึ่งหวยไปออกที่ เชียงใหม่ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ ยืนยันยังคงมอบ 10 มงทองให้กับ 10 สาวงามพร้อมใช้ รวมถึงความสำเร็จอย่างท่วมท้นของ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฐานแฟนคลับแกรนด์ที่เพิ่มมากขึ้น ทุกเพศทุกวัย ทำให้วันนี้ ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ The One and Only จริงๆ คุณณวัฒน์ เน้นย้ำให้ผู้เข้าประกวด “หาแสง” ให้ตัวเองในทุกช่องทางโซเชียล หมดสมัยนางงามสวยแต่เงียบแล้ว โดยนางงามทุกคนพร้อมเข้าสู่กองประกวดในเดือนเมษายน 2566สำหรับตำแหน่งและของรางวัลที่ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 จะได้รับดังนี้เงินรางวัล 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)มงกุฎเกียรติยศ มูลค่า 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)คอนโดมีเนียม โครงการ BE Condo พหลโยธิน 1 ห้อง มูลค่า 1,800,000 (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)และรางวัลต่างๆอีกมากมายนอกจากเปิดตัว PD แล้ว คุณณวัฒน์ ยังใช้โอกาสนี้ขอบคุณสื่อมวลชน /เพจนางงามที่ร่วมสนับสนุนเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แถมด้วยรางวัลเซอร์ไพรซ์ ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักไปชมการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ตามมาด้วยพาเหรด แฟชั่นโชว์ ของว่าที่ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้สุดคือซีนแต่งตั้ง น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาต Make Up Artist อันดับหนึ่งของประเทศไทย รับตำแหน่ง Make Up Artist Director ประจำกอง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 สรรสร้างภาพลักษณ์และความสวยให้นางงามตลอดซีซั่น ปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษนี้ด้วยการแสดงโชว์ มิสแกรนด์ X เสียงอีสาน ให้ได้ม่วนกันสุดๆ ไปเลย