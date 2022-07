กลายเป็นคุณแม่ลูกสามเต็มตัวแล้ว สำหรับอดีตนางเอกละครพื้นบ้าน "แยม ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาว "แยม ธมลพรรณ์" ได้อวดโฉมหน้าเจ้าหนูตัวน้อยให้เห็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า "to the world, little one “Pista” ได้ออกมาบอกรักกันแล้วนะคะลูกสาว"งานนี้ก็มีเหล่าพี่ ป้า น้า อา เพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสามกันเป็นจำนวนมาก