“คัท-ไฮด์-บูม-ชะเอม-มาร์ค” ประเดิมฟินตั้งแต่ฟิตติ้ง เตรียมพร้อมถ่าย ซีรีส์ ”Chains of heart ตรวนธรณี”

เริ่มเดินเครื่องเตรียมความพร้อมไปอีกหนึ่งสเต็ปกันแล้ว สำหรับทีมซีรีส์เรื่องราวความซับซ้อน การแปลงโฉม ตามล่าล้างแค้นให้กับคนรัก โดย บริษัท แม็กซิม่อนโซลูชั่น จำกัด ผลงานกำกับของ รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ที่งานนี้ 2 ผู้จัด อัญธิศร เชาวนปรีชา, ศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ จัดเสื้อผ้าหน้าผมมาแบบคอมโบ้เซ็ท ฟิตติ้งแปลงโฉมทีมนักแสดงอย่าง คัท ธนวัฒน์, ไฮด์ ศรุญสธร, บูม รวีวิชญ์ ให้มาในลุคเท่ๆผสมกับความเข้มจับปืนเตรียมบู๊ พร้อมแทรกความฟินกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่าย ด้านคู่ของ มาร์ค ปาหุณ และ ชะเอม อลงกรณ์ มาในลุคของคาแร็คเตอร์ที่เคมีลงตัวเป๊ะ แถมอินเนอร์ตอนประกบคู่กันต้องบอกว่าเตรียมจิกหมอนรอกันได้เลย นอกจากนี้ยังมีนักแสดงที่มาร่วมถ่ายทอดความเข้มข้นอย่าง แบม กัญกนิษฐ์, เค้ก นวพร, ป๊อปปี้ รัชพงศ์, ฮง อิลฮงมิน, ตุ้ย-เกียรติกมล, ปู ปริศนา, และ ธนายง ว่องตระกูล ก็สมบทบาทเตรียมเข้มข้นกันอย่างพร้อมหน้า ก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันในเดือนกรกฎาคม โดยจะลงจอออนแอร์ทาง ช่อง 3 กด 33 ในเดือนธันวาคมนี้โดย “ชะเอม อลงกรณ์” ตัวแทนทีมนักแสดงได้เปิดเผยถึงการทำงานในวันนี้ว่า “วันนี้พวกเรามาฟิตติ้งซีรีส์ Chains of heart ตรวนธรณี กันครับ ตั้งแต่เช้าเลย ชุดทุกคนนี่คืออยากจะบอกว่าจัดเต็มกันมาก ๆ ชะเอม กับ มาร์ค เองก็จะเป็นแนวสบาย ๆ ตามคาแร็คเตอร์ครับ มีใกล้ชิดชวนฟินกันนิดนึง ตอนแรกที่ถ่ายก็เกร็งมากเหมือนกันครับ แต่พวกเราก็เต็มที่กันมาก ๆ ส่วน คัท ตัวจริงเป็นคนอ่อนโยนแต่ในเรื่องคาแรคเตอร์เค้าต้องเป็นคนอาฆาตมาก คือออกทางสายตา ของ ไฮด์ ชุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวสดใส ๆ มีตรงรอยสักที่มีถอดเสื้อด้วยครับ สำหรับ บูม ก็เป็นตัวละครที่ใช้อาวุธค่อนข้างเยอะต้องถ่ายกับอาวุธเยอะหน่อย ทุกคนสนุกมาก ๆ เลยครับ ดูจากแบคกราวน์และชุดของพวกเราก็ผู้จัดเต็มที่มาก ทีมงานทุกคนตั้งใจมาก ๆ อยากจะให้ภาพออกมาสวยและทุกอย่างออกมาดีมาก พวกเราก็จะตั้งใจทำออกมาให้เต็มที่ ยังไงก็ฝากติดตามและคอยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ ตื่นเต้นครับ ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วฝากด้วยนะครับ”เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตาม Chains of heart ตรวนธรณี ได้ทาง ช่อง 3 กด 33 ดูมือถือกด 3PLUS ในเดือนธันวาคมนี้!!!! พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ Chains of heart ตรวนธรณี ได้ที่ https://bit.ly/3xCIWqWhttps://youtu.be/9I44Uw4YREEภาพบรรยากาศ ฟิตติ้ง Chains of heart ตรวนธรณีhttps://youtu.be/1r7vN1iM3rYChains of heart ตรวนธรณี PILOT V.2#ตรวนธรณี #ChainsOfHeart #ตรวนธรณีเดอะซีรีส์ #ChainsOfHeartTheseries #SeriesY #CH3 #SeriesYThailand #บล็อกแก้วช้างแก้ว #บางกอกคริสตัล #แม็กซิม่อนโซลูชั่น #MaximonSolution