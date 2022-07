ยก “นิวเคลียร์” เป็น “Power of Women" สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่

ช่วงนี้ชีนิวเคลียร์แซ่บเป็นพิเศษทั้งในจอและนอกจอ เห็นได้จากทั้ง IG ที่มีภาพเซ็กซี่ออกมาให้กดไลด์กันรัวๆ สวยสับสวยปัง เอาอยู่ทุกลุค เพราะความสวยมั่นใจในแบบฉบับ “Grown-Ass Women Dress For Themselves — Not To Please Men” การให้ความเคารพตนเองจะเป็นพลังแห่งความสุขที่ก่อความมั่นใจจากภายใน เปล่งประกายสู่ภายนอก ซึ่งถือเป็น “Power of Women" ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงได้ดีจริงๆไม่เว้นแม้แต่ในซีรีส์ “My Coach ตะลุมรักตะลุมบอล” ในบทบาท “ชีเบลเยี่ยม” ก็ตาม ชีสวยมั่นเต็มร้อย แถมทั้งแซ่บและแสบจนน่าหมั่นไส้กันเลยทีเดียวแต่พออยู่นอกจอแล้วก็ต้องบอกว่าเอ็นดูและชื่นชมเธอ เพราะสาว“นิวเคลียร์-หรรษา” น่ารัก สวย สตรองและเก่งสุดๆ ซึ่งเธอทำหลายๆ บทบาทในชีวิตได้อย่างดี ทั้งในพาร์ทคุณแม่ของน้องไทก้า เพื่อนที่น่ารัก หรือสมาชิกที่น่าภูมิใจของครอบครัว “จึงวิวัฒนวงศ์” เอาเป็นว่าเอากำลังใจไปอีก❤️ดวงเลยแล้วกัน