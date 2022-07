ใจสั่นเบอร์แรง! เฟโอห์ส่งสัญญาณโซโลคอนเสิร์ต “ยูคยอม” สมาชิก GOT7 ปักคิว 27 สิงหาคมนี้ “2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok”

คัมแบ็กแล้วอีกหนึ่ง! ผู้จัดไทยงานดีมีคุณภาพ บริษัท เฟโอห์ จำกัด (Feoh Co.,Ltd.) กลับมาเขย่าวงการคอนเสิร์ตเกาหลีอีกครั้ง ด้วยการจับมือต้นสังกัด เอโอเอ็มจี (AOMG) หรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกกันติดปากว่า อ่อมจี ค่ายเพลงฮิปฮอประดับแนวหน้าของวงการเพลงเกาหลี ประกาศจัดคอนเสิร์ต “2022 ยูคยอม เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบงคอก” (2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok) โซโลสเตจเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยของ คิมยูคยอม (KIM YUGYEOM) หรือ ยูคยอม สมาชิกวง GOT7 ที่เหล่าอากาเซ่ (ชื่อแฟนคลับของวง) รักและเอ็นดู รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเดี่ยวของเขากันอย่างเหนียวแน่นจริงๆย้อนไปในปี 2021 ยูคยอม ได้ปล่อยผลงานมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่า Point of View: U ออกมา มีเพลงไตเติลคือเพลง All Your Fault featuring GRAY ซึ่งอัลบั้มนี้เป็นการค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเขาเองในบทบาทศิลปินเดี่ยว จนทำให้เกิดผลงานเท่ๆ หลายเพลง ไม่ว่าจะเป็น All About U featuring Loco, Love The Way ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Jay Park หรือเพลง I Want U Around ที่ร่วมงานกับ DeVita นักร้องสาวพลังเสียงเยี่ยมในสังกัดเดียวกัน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในกลุ่มผู้ฟังระดับนานาชาติ ส่งผลให้เพลงนี้สามารถเดบิวต์บนชาร์ต Billboard World Digital Song Sales ด้วยอันดับ 2 และล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม ยูคยอม ก็ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มชุดใหม่ออกมาในชื่อ Take You Down ที่ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นฮิปฮอป ซึ่งเขาได้ทดลองผสมผสานสีสันและสไตล์ใหม่ๆ เข้าไป โดยได้แร็ปเปอร์ Coogie มาร่วมแจมอีกหนึ่งความพิเศษในปี 2022 คือการออกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตของ ยูคยอม ในต่างประเทศที่เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการบุกไป SOLD OUT 4 โชว์ จาก 5 เมืองใหญ่ของ 3 ประเทศในโซนยุโรปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเร็วๆ นี้จะถึงคิวของประเทศไทยที่จะได้เจอกับยูคยอมเดี่ยวๆ กันบ้างแล้วกับคอนเสิร์ต “2022 ยูคยอม เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบงคอก” (2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok) ปักหมุดคิวแสดงในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ** รอติดตามกำหนดเปิดจองบัตร / รายละเอียดผังที่นั่ง / ราคาบัตร / สิทธิพิเศษต่างๆ กันได้ทางออฟฟิเชียลแฟนเพจของผู้จัดงาน https://www.facebook.com/FeohThai ทวิตเตอร์ @FeohThai https://twitter.com/FeohThai และอินสตาแกรม FeohThai (@feoh.thai) https://www.instagram.com/feoh.thai/ โซโลคอนเสิร์ตรูปแบบเฉพาะตัวสไตล์คยอมและอ่อมจีจะคูลขนาดไหน… บอกไว้ตรงนี้เลยว่าห้ามพลาด!!! #YUGYEOM1stLiveInBkk